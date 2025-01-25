Замість безвізу дозвіл на в'їзд — скільки платитимуть українці за перетин кордону з ЄС у 2025 році

Жінка проходить паспортний контроль на кордоні. Фото: УНІАН

Подорожі до країн Європейського Союзу для українців з 2025 року матимуть нові умови. Хоча безвіз залишається, додатково доведеться оформлювати платний дозвіл ETIAS, який покликаний посилити безпеку на кордонах ЄС.

На офіційному сайті ETIAS пояснили, коли запрацює система та скільки коштуватиме дозвіл.

Читайте також:

Що таке ETIAS та кому потрібно отримати дозвіл

З 2025 року українцям для поїздок до країн Європейського Союзу потрібно буде оформлювати дозвіл ETIAS. Його вартість становитиме 7 євро (приблизно 307 гривень). Дозвіл діятиме три роки або до закінчення терміну дії закордонного паспорта. Водночас діти до 18 років і люди старші за 70 років звільняються від сплати збору.

ETIAS (European Travel Information and Authorisation System) — це нова система перевірки мандрівників із країн, що мають безвізовий режим із ЄС. Її мета — посилення безпеки в країнах Європейського союзу. Перед поїздкою заявники мають подати заявку онлайн або через мобільний додаток. У процесі оформлення потрібно буде:

сплатити збір у розмірі 7 євро;

вказати особисті дані (ім’я, паспорт, контакти);

відповісти на питання про попередні подорожі, можливі судимості чи інші ризики.

Як працюватиме система

Користуватися ETIAS зможуть лише власники біометричних паспортів. Якщо паспорт не біометричний, потрібно буде оформлювати візу. При цьому дозвіл не знадобиться:

власникам чинних шенгенських чи довгострокових віз;

громадянам із документами, виданими в рамках гуманітарних програм ЄС.

Більшість заявок оброблятимуть автоматично за кілька хвилин. У складних випадках перевірка може зайняти до 30 днів, якщо знадобиться додаткова інформація або документи. Дозвіл дозволятиме перебувати в країнах ЄС до 90 днів упродовж кожного 180-денного періоду.

Де не обійтись без дозволу на в'їзд

ETIAS застосовуватиметься в усіх країнах Шенгенської зони, наприклад в Німеччині, Франції, Італії, Польщі, а також у державах, які не входять до ЄС, наприклад, у Швейцарії, Норвегії та Ісландії.

У перші пів року після запуску системи буде діяти пільговий період протягом якого, його наявність дозволу буде рекомендована, а не обов'язкова. Варто зазначити, що дозвіл ETIAS не гарантує в’їзду до країни ЄС — остаточне рішення прийматиме прикордонна служба.

В будь-якому випадку підготовкою документа варто займатись заздалегідь, щоб уникнути проблем під час подорожей до Європи у 2025 році.

Раніше ми писали, що у 2025 році для українців, які проживають за кордоном, запроваджено низку змін. Вони стосуються питань соціальних виплат, фінансової допомоги, умов проживання та іншого. Європейські держави, що надали притулок нашим громадянам, починають переглядати програми підтримки.

Також ми розповідали, що у Польщі найближчим часом розпочнуться масштабні перевірки вакцинації дітей, які ініціює Головна санітарна інспекція. Особливий акцент буде зроблено на виконанні вимог щодо обов’язкових щеплень, а за їх порушення передбачено штрафи.