Вместо безвиза разрешение на въезд — сколько будут платить украинцы за пересечение границы с ЕС в 2025 году

Женщина проходит паспортный контроль на границе. Фото: УНИАН

Путешествия в страны Европейского Союза для украинцев с 2025 года будут иметь новые условия. Хотя безвиз остается, дополнительно придется оформлять платное разрешение ETIAS, которое призвано усилить безопасность на границах ЕС.

На официальном сайте ETIAS объяснили, когда заработает система и сколько будет стоить разрешение.

Читайте также:

Что такое ETIAS и кому нужно получить разрешение

С 2025 года украинцам для поездок в страны Европейского Союза нужно будет оформлять разрешение ETIAS. Его стоимость составит 7 евро (примерно 307 гривен). Разрешение будет действовать три года или до окончания срока действия загранпаспорта. В то же время дети до 18 лет и люди старше 70 лет освобождаются от уплаты сбора.

ETIAS (European Travel Information and Authorisation System) — это новая система проверки путешественников из стран, имеющих безвизовый режим с ЕС. Ее цель — усиление безопасности в странах Европейского союза. Перед поездкой заявители должны подать заявку онлайн или через мобильное приложение. В процессе оформления нужно будет:

оплатить сбор в размере 7 евро;

указать личные данные (имя, паспорт, контакты);

ответить на вопросы о предыдущих путешествиях, возможных судимостях или других рисках.

Как будет работать система

Пользоваться ETIAS смогут только владельцы биометрических паспортов. Если паспорт не биометрический, нужно будет оформлять визу. При этом разрешение не понадобится:

владельцам действующих шенгенских или долгосрочных виз;

гражданам с документами, выданными в рамках гуманитарных программ ЕС.

Большинство заявок будут обрабатывать автоматически за несколько минут. В сложных случаях проверка может занять до 30 дней, если понадобится дополнительная информация или документы. Разрешение позволит находиться в странах ЕС до 90 дней в течение каждого 180-дневного периода.

Где не обойтись без разрешения на въезд

ETIAS будет применяться во всех странах Шенгенской зоны, например в Германии, Франции, Италии, Польше, а также в государствах, которые не входят в ЕС, например, в Швейцарии, Норвегии и Исландии.

В первые полгода после запуска системы будет действовать льготный период в течение которого, его наличие разрешения будет рекомендовано, а не обязательно. Стоит отметить, что разрешение ETIAS не гарантирует въезда в страну ЕС — окончательное решение будет принимать пограничная служба.

В любом случае подготовкой документа стоит заниматься заранее, чтобы избежать проблем во время путешествий в Европу в 2025 году.

Ранее мы писали, что в 2025 году для украинцев, проживающих за рубежом, введен ряд изменений. Они касаются вопросов социальных выплат, финансовой помощи, условий проживания и прочего. Европейские государства, предоставившие убежище нашим гражданам, начинают пересматривать программы поддержки.

Также мы рассказывали, что в Польше в ближайшее время начнутся масштабные проверки вакцинации детей, которые инициирует Главная санитарная инспекция. Особый акцент будет сделан на выполнении требований по обязательным прививкам, а за их нарушение предусмотрены штрафы.