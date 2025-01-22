Чому українці в Польщі можуть заплатити понад 5 тисяч гривень штрафу у 2025 році

Дівчинка після вакцинації. Фото: УНІАН

У Польщі незабаром стартують масштабні перевірки вакцинації дітей, які організує Головна санітарна інспекція. Особливу увагу приділятимуть дотриманню обов’язкових щеплень, а за порушення вимог передбачено штрафи.

Про те, які штрафи загрожують українцям з дітьми в Польщі, розповіли на інформаційному порталі "In Poland".

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Перевірки планують розпочати вже у лютому та охопити близько 10 тисяч пунктів вакцинації по всій країні. Їхня мета — створити облік дітей і підлітків віком до 19 років, які підлягають обов’язковій вакцинації. За підрахунками, йдеться про приблизно 7,5 мільйона осіб. Зібрані дані стануть основою для створення електронних карт вакцинації, а робота над відповідним законодавством уже триває.

Ці заходи спрямовані на забезпечення епідеміологічної безпеки в країні, де перебуває велика кількість українських біженців, серед яких чимало дітей.

За словами головного санітарного інспектора Павела Гжесьовського, наразі в країні існує реєстр невакцинованих дітей, але він недосконалий. Через систему PESEL неможливо точно визначити, від яких саме хвороб зроблено щеплення. Крім того, звіт Вищої контрольної палати виявив низку недоліків у чинній системі обліку вакцинації.

Який штраф загрожує порушникам

Батькам, які не вакцинують своїх дітей, загрожує штраф у розмірі 500 злотих (понад 5 тис. грн). У разі повторної відмови сума штрафу може зрости до кількох тисяч, але не перевищуватиме 50 тисяч злотих для одного з батьків.

Раніше ми писали, що під час опалювального сезону в Польщі житлово-будівельні кооперативи будуть проводити перевірки температурного режиму у багатоквартирних будинках. Жителям, які порушують встановлені норми, можуть виписати штрафи.

Також ми розповідали, що Українці зіштовхнуться з оновленими правилами та вимогами в Польщі. Зміни торкнуться працевлаштування, рівня мінімальної заробітної плати, впровадження нової картки CUKR і посиленого нагляду за підприємцями-іноземцями.