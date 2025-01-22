Почему украинцы в Польше могут заплатить более 5 тысяч гривен штрафа в 2025 году

Девочка после вакцинации. Фото: УНИАН

В Польше вскоре стартуют масштабные проверки вакцинации детей, которые организует Главная санитарная инспекция. Особое внимание будут уделять соблюдению обязательных прививок, а за нарушение требований предусмотрены штрафы.

О том, какие штрафы грозят украинцам с детьми в Польше, рассказали на информационном портале In Poland.

Читайте также:

Почему украинцы в Польше могут получить штраф

Проверки планируют начать уже в феврале и охватить около 10 тысяч пунктов вакцинации по всей стране. Их цель — создать учет детей и подростков в возрасте до 19 лет, подлежащих обязательной вакцинации. По подсчетам, речь идет о примерно 7,5 миллиона человек. Собранные данные станут основой для создания электронных карт вакцинации, а работа над соответствующим законодательством уже продолжается.

Эти меры направлены на обеспечение эпидемиологической безопасности в стране, где находится большое количество украинских беженцев, среди которых немало детей.

По словам главного санитарного инспектора Павела Гжесьовского, сейчас в стране существует реестр не вакцинированных детей, но он несовершенен. Из-за системы PESEL невозможно точно определить, от каких именно болезней сделаны прививки. Кроме того, отчет Высшей контрольной палаты выявил ряд недостатков в действующей системе учета вакцинации.

Какой штраф грозит нарушителям

Родителям, которые не вакцинируют своих детей, грозит штраф в размере 500 злотых (более 5 тыс. грн). В случае повторного отказа сумма штрафа может вырасти до нескольких тысяч, но не будет превышать 50 тысяч злотых для одного из родителей.

Ранее мы писали, что во время отопительного сезона в Польше жилищно-строительные кооперативы будут проводить проверки температурного режима в многоквартирных домах. Жителям, которые нарушают установленные нормы, могут выписать штрафы.

Также мы рассказывали, что украинцы столкнутся с обновленными правилами и требованиями в Польше. Изменения коснутся трудоустройства, уровня минимальной заработной платы, внедрения новой карточки CUKR и усиленного надзора за предпринимателями-иностранцами.