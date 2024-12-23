Тепловий паразитизм у Польщі — який штраф можуть отримати українці

Терморегулятор показує відсутність тепла. Фото: Pixabay

З початком опалювального сезону в Польщі житлово-будівельні кооперативи почали перевірки температури в багатоквартирних будинках. Мешканцям, які не дотримуються встановлених стандартів, загрожують штрафи до 500 злотих (понад 5 тис. грн).

Про те, чому українці в Польщі можуть отримати чималий штраф, розповіла Gazeta Prawna.

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За що можна отримати штраф

За даними видання, інспектори перевіряють, чи забезпечують орендарі мінімальний температурний рівень у своїх оселях. Адже заощаджуючи на опаленні за рахунок сусідів, мешканці можуть не лише створювати незручності, а й отримати штраф.

Такі перевірки спрямовані на боротьбу з "тепловим паразитизмом" — практикою, коли деякі мешканці вимикають обігрів у своїх квартирах, сподіваючись на тепло, що надходить від сусідніх приміщень. Подібна економія має кілька негативних наслідків:

нерівномірний розподіл рахунків;

пошкодження будівлі через вологість і розвиток цвілі;

підвищення витрат на опалення для інших мешканців.

Згідно з нормами, встановленими міністром інфраструктури, температура в житлових приміщеннях повинна бути не нижчою за 20 °C, а у ванних кімнатах — 24 °C. У деяких громадах дозволено знижувати цей показник до 16-17 °C, але лише за умови дотримання загальних правил. Перевірки спричинені зростанням цін на опалення та необхідністю забезпечити справедливий розподіл витрат між усіма мешканцями.

Що ще варто знати українцям

Раніше ми писали, що українцям у Польщі важливо знати місцеві закони, щоб уникнути штрафів чи інших покарань. Наприклад, якщо залишити малолітню дитину без нагляду відповідальність несуть батьки, і штрафами справа обмежується не завжди.

Також ми писали, що з середини 2025 року зміняться правила в’їзду до країн ЄС. Раніше планувалося впровадити платний перетин кордону у 2024 році, але термін перенесли.