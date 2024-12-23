Тепловой паразитизм в Польше — какой штраф могут получить украинцы

Терморегулятор указывает на отсутствие тепла. Фото: Pixabay

С началом отопительного сезона в Польше жилищно-строительные кооперативы начали проверку температуры в многоквартирных домах. Жителям, не соблюдающим установленные стандарты, грозят штрафы до 500 злотых (более 5 тыс. грн).

О том, почему украинцы в Польше могут получить немалый штраф, рассказала Gazeta Prawna.

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По данным издания, инспекторы проверяют, обеспечивают ли арендаторы минимальный температурный уровень в своих домах. Ведь, экономя на отоплении за счет соседей, жители могут не только создавать неудобства, но и получить штраф.

Такие проверки направлены на борьбу с "тепловым паразитизмом" — практикой, когда некоторые жильцы выключают обогрев в своих квартирах, надеясь на тепло, поступающее от соседних помещений. Подобная экономия имеет несколько негативных последствий:

неравномерное распределение счетов;

повреждение здания из-за влажности и развития плесени;

повышение расходов на отопление для других жильцов.

Согласно нормам, установленным министром инфраструктуры, температура в жилых помещениях должна быть не ниже 20 °C, а в ванных комнатах — 24 °C. В некоторых общинах разрешается снижать этот показатель до 16–17 °C, но только при соблюдении общих правил. Проверки вызваны ростом цен на отопление и необходимостью обеспечить справедливое распределение расходов между жителями.

Что еще следует знать украинцам

Ранее мы писали, что украинцам в Польше важно знать местные законы во избежание штрафов или других наказаний. К примеру, если оставить малолетнего ребенка без присмотра ответственность несут родители, и дело не всегда ограничивается штрафами.

Также мы писали, что с середины 2025 года изменятся правила въезда в страны ЕС. Ранее планировалось ввести платное пересечение границы в 2024 году, но срок перенесли.