Тепловой паразитизм в Польше — какой штраф могут получить украинцы

Штрафы за холод в квартире — что грозит украинцам в Польше
С началом отопительного сезона в Польше жилищно-строительные кооперативы начали проверку температуры в многоквартирных домах. Жителям, не соблюдающим установленные стандарты, грозят штрафы до 500 злотых (более 5 тыс. грн).
О том, почему украинцы в Польше могут получить немалый штраф, рассказала Gazeta Prawna.
За что можно получить штраф
По данным издания, инспекторы проверяют, обеспечивают ли арендаторы минимальный температурный уровень в своих домах. Ведь, экономя на отоплении за счет соседей, жители могут не только создавать неудобства, но и получить штраф.
Такие проверки направлены на борьбу с "тепловым паразитизмом" — практикой, когда некоторые жильцы выключают обогрев в своих квартирах, надеясь на тепло, поступающее от соседних помещений. Подобная экономия имеет несколько негативных последствий:
- неравномерное распределение счетов;
- повреждение здания из-за влажности и развития плесени;
- повышение расходов на отопление для других жильцов.
Согласно нормам, установленным министром инфраструктуры, температура в жилых помещениях должна быть не ниже 20 °C, а в ванных комнатах — 24 °C. В некоторых общинах разрешается снижать этот показатель до 16–17 °C, но только при соблюдении общих правил. Проверки вызваны ростом цен на отопление и необходимостью обеспечить справедливое распределение расходов между жителями.
Что еще следует знать украинцам
Ранее мы писали, что украинцам в Польше важно знать местные законы во избежание штрафов или других наказаний. К примеру, если оставить малолетнего ребенка без присмотра ответственность несут родители, и дело не всегда ограничивается штрафами.
Также мы писали, что с середины 2025 года изменятся правила въезда в страны ЕС. Ранее планировалось ввести платное пересечение границы в 2024 году, но срок перенесли.
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