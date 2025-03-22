Правила депортации из Польши — за что украинцев могут выгнать в апреле 2025

Депортация украинцев из Польши — кого могут выгнать в апреле 2025
Находясь в Польше, важно соблюдать местные законы и требования Европейского Союза относительно легального проживания. Иначе существует угроза принудительной депортации. Не все украинцы знают, почему возможно выселение с территории ЕС в апреле 2025 года.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, кого могут депортировать из Польши в апреле.
Основания для депортации из Польши
Наиболее распространенной причиной изгнания является несоблюдение миграционных правил. Нелегальное пересечение государственной границы карается депортацией, поскольку все иностранцы обязаны регистрироваться у коменданта Пограничной службы во время прохождения контроля. Иначе въезд в Польшу будет считаться незаконным.
Украинцев могут выгнать из Польши в апреле 2025 года за:
- ведение бизнеса без регистрации, что автоматически означает уклонение от уплаты налогов;
- трудоустройство по визе, которая не дает разрешение на поиск работы;
- совершение уголовного преступления и нарушение правил дорожного движения, например, вождение в нетрезвом состоянии;
- подделку официальных документов;
- умышленное предоставление недостоверной информации о себе;
- превышение срока легального проживания;
- внесение в реестр иностранцев, пребывание которых на территории Польши является нежелательным;
- причастность к террористической организации;
- угрозу общественному порядку или национальной безопасности.
Получив уведомление от контролирующего органа о депортации, нужно за 15-30 календарных дней покинуть территорию государства. Хотя можно обжаловать выдворение в суде, а до момента объявления решения разрешается остаться в Польше.
Отметим, в Европе существует принцип недопущения принудительного возвращения. Это означает, что депортация в страну, где человеку грозят преследования, пытки или смерть, не допускается. Принцип признан в международном праве, поэтому члены ЕС строго его придерживаются.
Поскольку в Украине продолжается полномасштабная война, Европейский Союз усиленно оценивает юридические и гуманитарные риски перед принятием решения о выселении иностранцев. Но необходимо соблюдать миграционное законодательство, дабы не подвергать себя угрозе принудительной депортации из Польши в апреле.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, Румыния также входит в Европейский Союз, следовательно, там действуют аналогичные правила. Депортировать могут украинцев, которые нарушили правила легального пребывания, подделали документы или совершили уголовное преступление.
Также мы писали, за какие поступки украинцев в Польше могут оштрафовать. Финансовые санкции достигают тысяч злотых, например, за незаконный сбор грибов или нарушение режима "ночной тишины". Часто людей штрафуют на меньшие суммы в диапазоне нескольких сотен злотых.
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