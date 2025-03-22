Правила депортации из Польши — за что украинцев могут выгнать в апреле 2025

Украинцы на вокзале. Фото: УНИАН

Находясь в Польше, важно соблюдать местные законы и требования Европейского Союза относительно легального проживания. Иначе существует угроза принудительной депортации. Не все украинцы знают, почему возможно выселение с территории ЕС в апреле 2025 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, кого могут депортировать из Польши в апреле.

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Основания для депортации из Польши

Наиболее распространенной причиной изгнания является несоблюдение миграционных правил. Нелегальное пересечение государственной границы карается депортацией, поскольку все иностранцы обязаны регистрироваться у коменданта Пограничной службы во время прохождения контроля. Иначе въезд в Польшу будет считаться незаконным.

Украинцев могут выгнать из Польши в апреле 2025 года за:

ведение бизнеса без регистрации, что автоматически означает уклонение от уплаты налогов;

трудоустройство по визе, которая не дает разрешение на поиск работы;

совершение уголовного преступления и нарушение правил дорожного движения, например, вождение в нетрезвом состоянии;

подделку официальных документов;

умышленное предоставление недостоверной информации о себе;

превышение срока легального проживания;

внесение в реестр иностранцев, пребывание которых на территории Польши является нежелательным;

причастность к террористической организации;

угрозу общественному порядку или национальной безопасности.

Получив уведомление от контролирующего органа о депортации, нужно за 15-30 календарных дней покинуть территорию государства. Хотя можно обжаловать выдворение в суде, а до момента объявления решения разрешается остаться в Польше.

Отметим, в Европе существует принцип недопущения принудительного возвращения. Это означает, что депортация в страну, где человеку грозят преследования, пытки или смерть, не допускается. Принцип признан в международном праве, поэтому члены ЕС строго его придерживаются.

Поскольку в Украине продолжается полномасштабная война, Европейский Союз усиленно оценивает юридические и гуманитарные риски перед принятием решения о выселении иностранцев. Но необходимо соблюдать миграционное законодательство, дабы не подвергать себя угрозе принудительной депортации из Польши в апреле.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Румыния также входит в Европейский Союз, следовательно, там действуют аналогичные правила. Депортировать могут украинцев, которые нарушили правила легального пребывания, подделали документы или совершили уголовное преступление.

Также мы писали, за какие поступки украинцев в Польше могут оштрафовать. Финансовые санкции достигают тысяч злотых, например, за незаконный сбор грибов или нарушение режима "ночной тишины". Часто людей штрафуют на меньшие суммы в диапазоне нескольких сотен злотых.