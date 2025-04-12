Депортация украинцев из ЕС — из-за каких проблем с документами грозит выселение в 2025

Паспорт в руках. Фото: УНИАН

Если иностранец не соблюдает законы страны пребывания или нарушает миграционные требования, ему грозит наказание в виде принудительной депортации. Украинцев могут выгнать из Европейского Союза на основании проблем с документами, что бывает очень часто.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, из-за каких документов граждан Украины могут выселить из ЕС.

Реклама

Читайте также:

Причины для депортации в 2025 году

В поисках убежища украинцы поселились в разных уголках мира. Европа предоставила приют большинству беженцев, бежавших от полномасштабной войны. Проживая за границей, необходимо соблюдать миграционные правила, иначе существует большая вероятность депортации, то есть официального выдворения с территории страны.

Дабы избежать проблем, нужно следить за действительностью документов. Ведь одни из самых распространенных причин изгнания иностранцев — проблемы с визой, отсутствие разрешений, ошибки в предоставленной персональной информации и тому подобное. В 2025 году украинцам грозит депортация из ЕС из-за:

трудоустройства по визе, которая не дает разрешение на поиск работы;

отсутствия государственной регистрации бизнеса, если ведется систематическая предпринимательская деятельность;

просрочки заграничного паспорта;

подделки официальной документации, предоставления недостоверных сведений о себе;

отсутствия действительной визы или вида на жительство;

ошибки в миграционных документах.

Документы должны всегда быть в порядке, ведь никогда не знаешь, какая незначительная ошибка или неточность станет основанием для принудительной депортации. Чтобы избежать недоразумений с местными контролирующими органами, следует регулярно проверять сроки действия визы, разрешений и т.д., а также вовремя их обновлять.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Чехии планируют ввести более жесткую политику в отношении иностранцев. В рамках миграционной реформы власти усилят надзор за гражданами других стран и ускорят процессы депортации. Поэтому необходимо быть начеку.

Также мы писали, что украинцев могут депортировать из Германии и Польши в апреле 2025 года. Причины выселения бывают разные, но самое популярное основание — нелегальное пересечение границы. Также проблемы возникают из-за подделки официальных документов.