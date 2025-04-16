Депортация из Чехии и Польши — за что украинцам грозит наказание в 2025 году

Пассажиры в поезде. Фото: УНИАН

Находясь в иностранной стране, необходимо соблюдать местные законы, а также правила легального проживания. Потому что за нарушение действующих требований вас могут депортировать. Это касается украинцев, проживающих в Чехии и Польше, хотя не ограничивается всего двумя государствами.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, за что грозит депортация из Чехии и Польши в апреле 2025 года.

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Почему украинцев могут депортировать из ЕС

Выдворение на родину грозит иностранным гражданам, которые игнорируют миграционное законодательство. Примерами наиболее распространенных оснований для депортации является отсутствие визы или вида на жительство, а также превышение лимита посещения Шенгенской зоны.

По правилам, украинцы могут находиться в Чехии или Польше по безвизу 90 дней из 180-ти. Как только срок закончится, придется обратиться за специальным разрешением. Иначе контролирующий орган будет иметь полномочия инициировать принудительную депортацию.

Поскольку Польша и Чехия входят в Европейский Союз, то правила легального проживания и основания для выселения аналогичны. Украинцам грозит депортация за:

незаконное трудоустройство;

уклонение под налогового обязательства;

неточности в документах;

ведение незарегистрированной предпринимательской деятельности;

умышленное предоставление недостоверной информации о себе;

подделку официальных документов;

совершение уголовного преступления;

нарушение правил дорожного движения, например, вождение в нетрезвом состоянии;

причастность к террористической организации;

пребывание в реестре лиц, которым запрещается посещение Польши/Чехии;

угрозу общественному порядку или национальной безопасности.

Иностранные граждане должны покинуть территорию государства в течение 15-30 календарных дней после получения уведомления о депортации. В случае обжалования решения контролирующего органа человеку разрешается остаться сверх установленного срока, пока суд не вынесет вердикт.

За некоторые указанные нарушения закона украинцев могут оштрафовать, то есть они избегут депортации. Например, в Чехии финансовая ответственность за нелегальное трудоустройство составляет 100 000 крон, что эквивалентно 175 000 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцев могут депортировать из-за границы в случае наличия проблем в документах. Среди наиболее распространенных причин — завершение срока визы или вида на жительство, недействительные сведения, просрочка загранпаспорта, подделка документов и тому подобное.

Также мы писали, что президент США Дональд Трамп хочет разрешить нелегальным работникам ферм и отелей находиться в Америке на законных основаниях. Сперва они покинут страну, а потом вернутся как сотрудники, если их работодатели за них поручатся.