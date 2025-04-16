Депортация из Чехии и Польши — за что украинцам грозит наказание в 2025 году

Почему украинцев депортируют из Чехии и Польши в апреле 2025
Находясь в иностранной стране, необходимо соблюдать местные законы, а также правила легального проживания. Потому что за нарушение действующих требований вас могут депортировать. Это касается украинцев, проживающих в Чехии и Польше, хотя не ограничивается всего двумя государствами.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, за что грозит депортация из Чехии и Польши в апреле 2025 года.
Почему украинцев могут депортировать из ЕС
Выдворение на родину грозит иностранным гражданам, которые игнорируют миграционное законодательство. Примерами наиболее распространенных оснований для депортации является отсутствие визы или вида на жительство, а также превышение лимита посещения Шенгенской зоны.
По правилам, украинцы могут находиться в Чехии или Польше по безвизу 90 дней из 180-ти. Как только срок закончится, придется обратиться за специальным разрешением. Иначе контролирующий орган будет иметь полномочия инициировать принудительную депортацию.
Поскольку Польша и Чехия входят в Европейский Союз, то правила легального проживания и основания для выселения аналогичны. Украинцам грозит депортация за:
- незаконное трудоустройство;
- уклонение под налогового обязательства;
- неточности в документах;
- ведение незарегистрированной предпринимательской деятельности;
- умышленное предоставление недостоверной информации о себе;
- подделку официальных документов;
- совершение уголовного преступления;
- нарушение правил дорожного движения, например, вождение в нетрезвом состоянии;
- причастность к террористической организации;
- пребывание в реестре лиц, которым запрещается посещение Польши/Чехии;
- угрозу общественному порядку или национальной безопасности.
Иностранные граждане должны покинуть территорию государства в течение 15-30 календарных дней после получения уведомления о депортации. В случае обжалования решения контролирующего органа человеку разрешается остаться сверх установленного срока, пока суд не вынесет вердикт.
За некоторые указанные нарушения закона украинцев могут оштрафовать, то есть они избегут депортации. Например, в Чехии финансовая ответственность за нелегальное трудоустройство составляет 100 000 крон, что эквивалентно 175 000 грн.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, украинцев могут депортировать из-за границы в случае наличия проблем в документах. Среди наиболее распространенных причин — завершение срока визы или вида на жительство, недействительные сведения, просрочка загранпаспорта, подделка документов и тому подобное.
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