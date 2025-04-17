Українці в Польщі зрозуміли, на чому можна заробити гроші — що приносить дохід

На чому заробляють українці в Польщі — найпопулярніший бізнес
Чимало українців шукають роботу в Польщі, навіть якщо не планують переїжджати назовсім. А хтось відкриває власний бізнес або філії існуючої компанії для міжнародної експансії. Згідно з дослідженнями, від початку повномасштабної війни в Польщі зареєструвалося понад 77 000 ФОПів-українців.
Сайт Новини.LIVE розповідає, який бізнес найпопулярніший серед українців і на чому наші громадяни заробляють.
Який бізнес ведуть українці
Згідно з даними Аналітичного центру міжнародної кадрової компанії Gremi Personal, у 2024 році частка ФОП, зареєстрованих українцями у Польщі, досягла 12%, що є дуже високим показником. Серед усіх іноземних компаній, якій працюють у сусідній державі, 84% належать саме українцям.
Якщо говорити про популярні сфери діяльності, то лідерами є:
- будівництво — 23%;
- інформація та комунікація — 18%;
- надання інших послуг — 13% (зокрема перукарських і косметичних).
Значну частку в бізнес-середовищі займають нові назви, оскільки українці, переїжджаючи в Польщу, обирають шлях самозайнятості, а не офіційного працевлаштування. Вони реєструють ФОП або юридичну особу, розвиваючи власну справу з нуля. Проте в польських містах можна побачити чимало знайомих найменувань, бо українці поширюють діяльність за кордоном.
Такі бізнеси займають нішу закладів харчування, сфери послуг та ритейлу. В Польщі успішно відкрили:
- відділення "Нової пошти";
- онлайн-магазин косметики MakeUp;
- відділення Rozetka;
- пекарні "Львівські круасани";
- бари "П’яна Вишня";
- заклади мережі рибних ресторанів "Чорноморка";
- кав’ярні Dobro & Dobro Café;
- заклади мережі ресторанів грузинської кухні GAGA;
- магазини мережі "Галя Балувана";
- салони краси G.Bar;
- сервіс швидкої поліграфії Four Zeroes;
- магазини харчових продуктів BestMarket;
- мережу медичних лабораторій Lab24;
- стримінговий сервіс Megogo;
- приватні музичні школи Muzyka-Muzyka.
Список неповний, а в майбутньому з’явиться ще більше українських бізнесів. Наприклад, чимало наших громадян за кордоном чекають запуску банку Stereo — проєкту Monobank в Польщі.
Що ще варто знати українцям
Нагадаємо, українців можуть депортувати з Польщі за порушення міграційних правил. Найчастіше таке покарання загрожує людям, у яких закінчився термін дії дозволу на проживання. Також депортація неминуча внаслідок незаконного перетину державного кордону.
Ми писали, що для деяких категорій українців діють знижки на залізничні квитки в Польщі. Це стосується дітей, школярів, студентів, пенсіонерів, людей з інвалідністю та осіб, що їх супроводжують. Наприклад, діти до 4 років можуть користуватися транспортом безплатно.
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