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На чому заробляють українці в Польщі — найпопулярніший бізнес

17 квітня 2025 10:05
Єлизавета Супівська - редактор
Українці в Польщі зрозуміли, на чому можна заробити гроші — що приносить дохід
Українські переселенці. Фото: УНІАН
Єлизавета Супівська - редактор

Чимало українців шукають роботу в Польщі, навіть якщо не планують переїжджати назовсім. А хтось відкриває власний бізнес або філії існуючої компанії для міжнародної експансії. Згідно з дослідженнями, від початку повномасштабної війни в Польщі зареєструвалося понад 77 000 ФОПів-українців.

Сайт Новини.LIVE розповідає, який бізнес найпопулярніший серед українців і на чому наші громадяни заробляють.

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Який бізнес ведуть українці

Згідно з даними Аналітичного центру міжнародної кадрової компанії Gremi Personal, у 2024 році частка ФОП, зареєстрованих українцями у Польщі, досягла 12%, що є дуже високим показником. Серед усіх іноземних компаній, якій працюють у сусідній державі, 84% належать саме українцям.

Якщо говорити про популярні сфери діяльності, то лідерами є:

  • будівництво — 23%;
  • інформація та комунікація — 18%;
  • надання інших послуг — 13% (зокрема перукарських і косметичних).

 

Інфографіка Gremi Personal
Сфери діяльності українського бізнесу в Польщі. Фото: Gremi Personal

Значну частку в бізнес-середовищі займають нові назви, оскільки українці, переїжджаючи в Польщу, обирають шлях самозайнятості, а не офіційного працевлаштування. Вони реєструють ФОП або юридичну особу, розвиваючи власну справу з нуля. Проте в польських містах можна побачити чимало знайомих найменувань, бо українці поширюють діяльність за кордоном.

Такі бізнеси займають нішу закладів харчування, сфери послуг та ритейлу. В Польщі успішно відкрили:

  • відділення "Нової пошти";
  • онлайн-магазин косметики MakeUp;
  • відділення Rozetka;
  • пекарні "Львівські круасани";
  • бари "П’яна Вишня";
  • заклади мережі рибних ресторанів "Чорноморка";
  • кав’ярні Dobro & Dobro Café;
  • заклади мережі ресторанів грузинської кухні GAGA;
  • магазини мережі "Галя Балувана";
  • салони краси G.Bar;
  • сервіс швидкої поліграфії Four Zeroes;
  • магазини харчових продуктів BestMarket;
  • мережу медичних лабораторій Lab24;
  • стримінговий сервіс Megogo;
  • приватні музичні школи Muzyka-Muzyka.

Список неповний, а в майбутньому з’явиться ще більше українських бізнесів. Наприклад, чимало наших громадян за кордоном чекають запуску банку Stereo — проєкту Monobank в Польщі.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українців можуть депортувати з Польщі за порушення міграційних правил. Найчастіше таке покарання загрожує людям, у яких закінчився термін дії дозволу на проживання. Також депортація неминуча внаслідок незаконного перетину державного кордону.

Ми писали, що для деяких категорій українців діють знижки на залізничні квитки в Польщі. Це стосується дітей, школярів, студентів, пенсіонерів, людей з інвалідністю та осіб, що їх супроводжують. Наприклад, діти до 4 років можуть користуватися транспортом безплатно.

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