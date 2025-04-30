Данные в Резерв+ неточные - что делать, надо ли идти в ТЦК

Государственное приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Если в мобильном приложении "Резерв+" указаны неточные или неполные данные, это может быть как проблема самого приложения, так и некачественная работа территориального центра комплектования по внесению данных в реестр "Оберіг". В любом случае военнообязанный гражданин должен подать запрос в ТЦК.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Неполные данные в "Резерв+"

К юристам обратился гражданин, который пожаловался на то, что в приложении "Резерв+" указываются неточные или вообще неполные данные.

"Данных нет, поскольку последние не были внесены ТЦК в Единый государственный реестр", — объяснил причину такой проблемы адвокат Юрий Айвазян.

В такой ситуации гражданин может подать запрос в территориальный центр комплектования, с просьбой исправить неточные и дополнить неполные данные в его профиле.

Неточные результаты ВЛК

В случае с отсутствием данных о прохождении ВВК, проблема может быть другой.

"Что касается ВВК, то возможно, это проблема приложения, так как на основной странице, как Вы отмечаете, все верно", — предположил юрист.

Айвазян посоветовал сначала попробовать обратиться в поддержку "Резерв+", если ничего не получится, тогда уже писать запрос в ТЦК.

Напомним, мы ранее писали о том, какие могут возникнуть проблемы из-за неполных данных в приложении "Резерв+".

Добавим, мы сообщали о том, что делать, если неточные данные не исправляются через мобильное приложение "Резерв+".