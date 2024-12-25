Якщо військовий не оновив особисті дані в Резерв+ - покарання

Військовий застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

У випадку, якщо група оповіщення ТЦК помітить неточність між даними у паперових та електронних військово-облікових документах військовозобов’язаного громадянина, його можуть попросити прослідувати для уточнення даних до ТЦК. Якщо ж той відмовиться, то його можуть відвезти до ТЦК примусово.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Що таке "Резерв+"

З 2024 року в Україні набув чинності електронний військово-обліковий документ, який відображається у мобільному застосунку "Резерв+".

Електронний ВОД має таку ж силу, як і звичайний паперовий військовий квиток / тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

Втім, із "Резерв+" можуть виникати проблеми — зокрема, є такі ситуації, коли відображаються неповні дані, відсутнє військове звання тощо.

Якщо в "Резерв+" вказані неточні дані

Юристи пояснили, коли у такій ситуації можуть виникнути проблеми.

За словами адвоката Юрія Айвазяна, якщо група оповіщення від ТЦК зафіксує розбіжність у даних військово-облікових документів, то громадянину можуть запропонувати прослідувати до територіального центру комплектування для уточнення інформації.

У випадку відмови поліцейський, який перебуває у складі групи оповіщення ТЦК, буде вимушений провести адміністративне затримання та доставляє військовозобов’язаного громадянина до територіального центру комплектування.

Нагадаємо, ми писали раніше про те, що робити багатодітному батьку, якому відмовили у відстрочці в "Резерв+".

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