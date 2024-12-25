Если военный не обновил личные данные в Резерв+ – наказание

Неполные данные в "Резерв+" — какие могут быть проблемы
В случае, если группа оповещения ТЦК заметит неточность между данными в бумажных и электронных военно-учетных документах военнообязанного гражданина, его могут попросить проследовать для уточнения данных в ТЦК. Если тот откажется, то его могут отвезти в ТЦК принудительно.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Что такое "Резерв+"
С 2024 года в Украине вступил в силу электронный военно-учетный документ, отображаемый в мобильном приложении "Резерв+".
Электронный ВОД имеет такую же силу, как и обычный бумажный военный билет/временное удостоверение военнообязанного.
Впрочем, с "Резерв+" могут возникать проблемы — в частности, есть ситуации, когда отображаются неполные данные, отсутствует воинское звание и т.д.
Если в "Резерв+" указаны неточные данные
Юристы объяснили, когда в такой ситуации могут возникнуть проблемы.
По словам адвоката Юрия Айвазяна, если группа оповещения от ТЦК зафиксирует несовпадение данных военно-учетных документов, то гражданину могут предложить проследовать в территориальный центр комплектования для уточнения информации.
В случае отказа полицейский, находящийся в составе группы оповещения ТЦК, будет вынужден провести административное задержание и доставляет военнообязанного гражданина в территориальный центр комплектования.
Напомним, мы писали ранее о том, что делать многодетному отцу, которому отказали в отсрочке в "Резерв+".
Также мы сообщали о том, что у "Резерв+" появятся новые услуги.
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