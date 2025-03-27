ТЦК не приймає документи на відстрочку — що робити

Не прийняли документи на відстрочку — чи має таке право ТЦК
Територіальний центр комплектування не має права відмовляти у відстрочці людині з інвалідністю, навіть якщо вона не перебуває на військовому обліку і не пройшла військово-лікарську комісію. Втім, громадянина з інвалідністю не можуть мобілізувати навіть без відсутності оформленої відстрочки.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.
Незаконні дії ТЦК
До юристів звернувся громадянин з інвалідністю, який повідомив, що у територіальному центрі комплектування у нього не прийняли заяву на відстрочку, бо він не перебуває на обліку і не пройшов ВЛК.
Юрист Владислав Дерій запевнив, що такий крок з боку ТЦК є незаконним.
"Вас повинні були взяти на військовий облік, навіть, без проходження ВЛК, адже, згідно п. 8-1 постанови КМУ №932, особи, щодо яких шляхом електронної інформаційної взаємодії отримана інформація про наявну інвалідність, не підлягають направленню на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду", — підкреслив юрист.
Не мобілізують навіть без відстрочки
Дерій зазначив, що у такій ситуації громадянину не особливо потрібна навіть відстрочка від ТЦК.
"Загалом з документом про інвалідність — Вам нічого хвилюватися. Мобілізувати Вас не зможуть навіть без оформленої відстрочки", — підкреслив юрист.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що робити військовозобов’язаним громадянам у відповідь на незаконні дії територіального центру комплектування.
Додамо, ми повідомляли про те, чи можна знімати на відео неправомірні дії працівників ТЦК.
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