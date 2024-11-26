Чи можна знімати на відео працівників ТЦК в Україні — права та обмеження

Чоловік спілкується з працівником ТЦК. Фото: Reuters/Глеб Гараніч

Багато громадян замислюються чи мають вони право фіксувати дії працівників територіальних центрів комплектування (ТЦК) на відео? Це важливе питання, яке має як юридичний, так і моральний контекст.

Новини.LIVE опише правові аспекти цієї теми.

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Чи дозволено знімати працівників ТЦК на відео

Відповідно до чинного законодавства України, зйомка працівників ТЦК є можливою, але за певних умов. Це питання регулюється декількома ключовими нормативними актами:

Конституція України . Стаття 34 Конституції України гарантує кожному громадянину право на свободу думки і слова, а також на збір, зберігання, використання та поширення інформації будь-якими законними способами. Це означає, що зйомка відео є допустимою, якщо вона здійснюється у межах закону.

. Стаття 34 Конституції України гарантує кожному громадянину право на свободу думки і слова, а також на збір, зберігання, використання та поширення інформації будь-якими законними способами. Це означає, що зйомка відео є допустимою, якщо вона здійснюється у межах закону. Закон "Про захист персональних даних" . Відеозапис може містити персональні дані осіб, яких ви фіксуєте. Для поширення такого запису необхідно отримати згоду осіб, які потрапили в кадр. Без їхньої згоди розповсюдження відео може бути розцінено як порушення законодавства.

. Відеозапис може містити персональні дані осіб, яких ви фіксуєте. Для поширення такого запису необхідно отримати згоду осіб, які потрапили в кадр. Без їхньої згоди розповсюдження відео може бути розцінено як порушення законодавства. Закон "Про інформацію". У цьому законі зазначено, що збирання інформації про діяльність органів влади, включаючи працівників державних установ, є правом громадян, якщо це не суперечить державним інтересам або законодавству.

У яких випадках відеозйомка може бути виправданою

Відеозйомка працівників ТЦК може бути виправданою в таких ситуаціях:

Якщо ви вважаєте, що ваші права порушуються (наприклад, неправомірні дії або примус), ви можете фіксувати це на відео. Це може слугувати доказом у суді або під час розгляду скарги.

У випадках, коли є підозри на зловживання службовим становищем або порушення закону, відеозйомка може бути інструментом громадського контролю.

Якщо працівники ТЦК виконують свої обов’язки у публічному місці, такому як вулиця або адміністративна будівля, відеозйомка не суперечить закону, оскільки особа, яка перебуває у громадському місці, не має абсолютного права на приватність.

Які обмеження існують для відеозйомки ТЦК

Не порушуйте конфіденційність. Зйомка не повинна зачіпати особисте життя працівників, наприклад, їхні персональні дані, що не стосуються виконання службових обов’язків.

Не перешкоджайте виконанню обов’язків. Ваша зйомка не повинна заважати працівникам ТЦК виконувати їхні завдання. Інакше це може бути кваліфіковано як перешкоджання роботі державних службовців, що карається законом.

На відео не потрапляють військові об'єкти. Також заборонено знімати колони переміщення техніки, відвантаження зброї, тощо.

Дотримуйтесь етики. Навіть якщо зйомка правомірна, пам’ятайте про етичні норми. Груба або провокативна поведінка може лише погіршити ситуацію.

Що робити з відеодоказом неправомірних дій ТЦК

Якщо ви зафіксували дії, які, на вашу думку, є неправомірними:

Подайте скаргу. Ви можете звернутися до відповідних органів, наприклад, у Міністерство оборони, або до суду з відповідними доказами.

Залучіть медіа. У разі резонансної ситуації ви можете передати запис журналістам, але перед цим переконайтеся, що це не порушує законів про захист персональних даних.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, які документи мають носити з собою всі громадяни, виходячи на вулицю, щоб дати їх на перевірку працівникам ТЦК та СП або поліції за запитом.

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