Незаконне утримання у ТЦК без повістки — ваші права та дії

Затримання чоловіка працівниками ТЦК. Фото: скриншот

В Україні триває загальна мобілізація, під час якої чоловіки призовного віку отримують повістки, проходять військово-лікарську комісію (ВЛК) та можуть бути призвані до лав Збройних Сил. Втім трапляються випадки, коли співробітники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) перевищують свої повноваження, затримуючи чоловіків без вручення повістки та утримуючи їх на території військкомату.

Чи законні такі діє ТЦК та що робити громадянину в такому випадку читайте на Новини.LIVE.

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Згідно із законодавством України, представники ТЦК та СП не мають законних підстав для затримання військовозобов'язаних, утримання їх на території військкомату або примушування до підписання будь-яких документів без належного оформлення. Такі дії можуть бути розцінені як незаконне позбавлення волі.

Як діяти, якщо вас незаконно утримують у ТЦК

Зверніться до поліції. Негайно повідомте про незаконне затримання та утримання. Поліція зобов'язана відреагувати на повідомлення про кримінальне правопорушення та забезпечити ваше звільнення.

Також зверніться до адвоката юридична підтримка допоможе захистити ваші права та, за необхідності, оскаржити неправомірні дії представників ТЦК у судовому порядку.

Якщо під час утримання вам було завдано тілесних ушкоджень, обов'язково зафіксуйте їх у медичному закладі та повідомте про це правоохоронні органи.

Відповідальність за незаконні дії

Дії представників ТЦК, які незаконно затримують та утримують громадян, можуть бути кваліфіковані за такими статтями Кримінального кодексу України:

Стаття 146: Незаконне позбавлення волі або викрадення людини.

Стаття 146-1: Насильницьке зникнення.

Стаття 371: Завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою.

У разі підтвердження факту незаконного утримання, винні особи можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності.

Утримання військовозобов'язаних у ТЦК без належного оформлення та вручення повістки є незаконним. У таких ситуаціях важливо знати свої права та діяти відповідно до законодавства, звертаючись до правоохоронних органів та адвокатів для захисту своїх інтересів.

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