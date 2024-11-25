Незаконное содержание в ТЦК без повестки – ваши права и действия

Задержание мужчины работниками ТЦК. Фото: скриншот

В Украине продолжается общая мобилизация, во время которой мужчины призывного возраста получают повестки, проходят военно-врачебную комиссию (ВВК) и могут быть призваны в ряды Вооруженных Сил. Впрочем, случаи, когда сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) превышают свои полномочия, задерживая мужчин без вручения повестки и удерживая их на территории военкомата.

Законны ли такие действия ТЦК и что делать гражданину в таком случае читайте на Новини.LIVE.

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Имеют ли право содержать в ТЦК без повестки

Согласно законодательству Украины, представители ТЦК и СП не имеют законных оснований для задержания военнообязанных, содержания их на территории военкомата или принуждения к подписанию документов без надлежащего оформления. Такие действия могут быть расценены как незаконное лишение свободы.

Как поступить, если вас незаконно удерживают в ТЦК

Обратитесь в полицию. Немедленно сообщите о незаконном задержании и содержании. Полиция обязана отреагировать на сообщения об уголовном правонарушении и обеспечить ваше увольнение.

Также обратитесь к адвокату юридическая поддержка, которая поможет защитить ваши права и, при необходимости, обжаловать неправомерные действия представителей ТЦК в судебном порядке.

Если во время содержания были нанесены телесные повреждения, обязательно зафиксируйте их в медицинском учреждении и сообщите об этом правоохранительным органам.

Ответственность за незаконные действия

Действия представителей ТЦК, незаконно задерживающих и удерживающих граждан, могут быть квалифицированы по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

Статья 146: Незаконное лишение свободы или похищение человека.

Статья 146-1: Насильственное исчезновение.

Статья 371: Заведомо незаконное задержание, повод, домашний арест или содержание под стражей.

В случае подтверждения факта незаконного содержания виновные лица могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Содержание военнообязанных в ТЦК без надлежащего оформления и вручения повестки незаконно. В таких ситуациях важно знать свои права и действовать в соответствии с законодательством, обращаясь в правоохранительные органы и адвокаты для защиты своих интересов.

Напомним, адвокат объяснил, вправе ли ТЦК и СП требовать у гражданина отдать телефон на проверку или запрещать видеосъемку.

Также юрист рассказала, какое наказание является для работников ТЦК, которые сознательно не выписывают повестку своим родственникам.