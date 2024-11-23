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Працівник ТЦК не виписує повістку родичу — як його покарають

23 листопада 2024 21:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Працівник ТЦК не виписав повістку родичу — яке покарання
Військові ознайомлюють хлопців з перевагами контракту. Фото: Львівській ТЦК та СП
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Мобілізація в Україні має відбуватися згідно з чинним законодавством. Працівники ТЦК та СП мають проводити мобілізаційні заходи, проте чи мають вони право на привілеї стосовно своїх родичів? Чи законно, якщо працівник ТЦК не дає повістку своєму родичу. 

Як такі випадки регулює закон і яке покарання існує за кумівство та панібратство у військкоматах, розповіла юристка Надія Шуляк для Новини.LIVE. 

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Стаття 24 Конституції України гарантує, що всі громадяни мають рівні права і свободи та є рівними перед законом. Це означає, що не допускаються жодні привілеї чи обмеження за ознаками раси, кольору шкіри, політичних або релігійних переконань, статі, етнічного чи соціального походження, майнового стану, місця проживання, мови чи інших характеристик.

Юристка пояснила, що у випадку, коли працівник ТЦК сприяє ухиленню від мобілізації своєму родичу, то це порушення законодавства. 

"У такій ситуації близький родич службової особи ТЦК, маючи сімейні зв’язки, ухиляється від мобілізації, і якщо працівник ТЦК цьому сприяє, це є порушенням рівності громадян перед законом", — пояснила юристка. 

Для прикладу, у випадку, коли син працівника ТЦК або інший родич чи друг підлягає призову, а він, зловживаючи своїм службовим становищем, сприяє ухиленню військовозобов'язаної особи від мобілізації шляхом невручення повістки, то такі дії є порушенням закону. Вони можуть кваліфікуватись за ст. 364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем).

Що робити, якщо став свідком кумівства в ТЦК

Також Надія Шуляк додала, що встановлення складу кримінального правопорушення, включно з формою вини (прямий умисел), є прерогативою правоохоронних органів. Надалі ухвалення рішення про притягнення до відповідальності у межах кримінального провадження належить виключно суду. 

Якщо громадянин став свідком того, як працівник ТЦК умисно не видав родичу чи другу повістку, то може написати відповідну заяву про вчинення кримінального правопорушення і подати її до Нацполіції, Державного бюро розслідувань або Національного антикорупційного бюро України. 

Нагадаємо, інколи система Резерв+ може показати статус "у розшуку". Ми розповідали, у яких випадках цей статус можна оскаржити та як його скасувати. Також військовозобов'язані громадяни, які ухиляються від мобілізації, можуть отримати штрафні санкції, які можуть збільшуватися вдвічі

родина мобілізація повістки ТЦК та СП правопорушення

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