Работник ТЦК не выписал повестку родственнику — какое наказание

Военные знакомят ребят с преимуществами контракта. Фото: Львовской ТЦК и СП

Мобилизация в Украине должна происходить согласно действующему законодательству. Работники ТЦК и СП должны проводить мобилизационные мероприятия, однако, имеют ли они право на привилегии по отношению к своим родственникам? Законно ли это, если работник ТЦК не дает повестку своему родственнику.

Как такие случаи регулирует закон и какое наказание существует за кумовство и панибратство в военном ведомстве, рассказала юрист Надежда Шуляк для Новини.LIVE.

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Статья 24 Конституции Украины гарантирует, что все граждане имеют равные права и свободы и равны перед законом. Это означает, что не допускаются никакие привилегии или ограничения по признакам расы, цвета кожи, политических или религиозных убеждений, пола, этнического или социального происхождения, имущественного положения, места жительства, языка или других характеристик.

Юрист объяснила, что в случае, когда работник ТЦК способствует уклонению от мобилизации своему родственнику, это нарушение законодательства.

"В такой ситуации близкий родственник должностного лица ТЦК, имея семейные связи, уклоняется от мобилизации, и если работник ТЦК этому способствует, это нарушение равенства граждан перед законом", — пояснила юрист.

Например, если сын работника ТЦК или другой родственник или друг подлежит призыву, а он, злоупотребляя своим служебным положением, способствует уклонению военнообязанного лица от мобилизации путем невручения повестки, то такие действия являются нарушением закона. Они могут квалифицироваться по ст. 364 УК Украины (Злоупотребление властью или служебным положением).

Что делать если стал свидетелем кумовства в ТЦК

Также Надежда Шуляк добавила, что установление состава уголовного правонарушения, включая форму вины (прямой умысел), является прерогативой правоохранительных органов. В дальнейшем принятие решения о привлечении к ответственности в рамках уголовного производства принадлежит исключительно суду.

Если гражданин стал свидетелем того, как работник ТЦК умышленно не выдал родственнику или вторую повестку, то может написать соответствующее заявление о совершении уголовного правонарушения и подать его в Нацполицию, Государственное бюро расследований или Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Напомним, иногда система Резерв+ может показать статус "в розыске". Мы рассказывали, в каких случаях этот статус можно обжаловать и как его отменить. Также военнообязанные уклоняющиеся от мобилизации граждане могут получить штрафные санкции, которые могут увеличиваться вдвое.