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Є покарання — чи має право ТЦК вимагати дати телефон на перевірку

24 листопада 2024 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Працівники ТЦК вимагають дати телефон на перевірку — що робити
Телефон в руках у військового. Фото: Армія.Inform
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Перевірки мобільних телефонів на вулицях або блокпостах стали звичною практикою. Часто такі дії супроводжуються відсутністю пояснень, хоча телефон містить вашу особисту інформацію, яка захищена законом. Відомо про випадки, коли телефони вилучали примусово, зокрема, під час спроб зафіксувати порушення працівниками ТЦК. Чи мають військові право на такі дії та як діяти, якщо телефон був вилучений?

Про це Новини.LIVE відповів одеський адвокат Олексій Шалару. 

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За словами юриста, правоохоронці мають право лише попросити людину надати телефон для огляду, але особа має повне право як погодитися, так і відмовити. Примусове вилучення особистих речей є перевищенням службових повноважень і підлягає покаранню згідно із законом.

"Воєнний стан я розумію, але є закон і підзаконні нормативні акти, яких потрібно дотримуватися. І в жодному акті не вказано, що люди не мають права знімати працівників ТЦК або правоохоронних органів. А навіть навпаки — це потрібно робити, якщо відбуваються незаконні дії", — додає юрист.

Чи можна знімати на відео працівників ТЦК

Правозахисник наголошує, що під час воєнного стану існують певні обмеження щодо фото- та відеозйомки, проте вони не поширюються на місця загального користування.

Що заборонено знімати:

  • пересування військової техніки,
  • місця дислокації військових та техніки,
  • стратегічні об’єкти,
  • об’єкти критичної інфраструктури.

Хоча правоохоронці можуть посилатися на воєнний стан і вимагати припинити зйомку або видалити записане, людина не зобов’язана цього робити. Якщо фіксується правопорушення, його можна й потрібно документувати.

"Якщо вам пропонують поїхати, ви маєте спитати: ви затримані чи ні. І в разі затримання людина має наполягти на складані цього протоколу. А відбувається так, що її вже привезли до ТЦК — і все. І після цього кажуть, що ви самі сюди прийшли або сіли до автівки військових", — підкреслює правозахисник. 

Що робити, якщо до ТЦК везуть силою

У разі силового затримання важливо, щоб усі документи були в порядку, а чоловік перебував на обліку у військкоматі. У такому випадку є шанс домогтися звільнення. Якщо ж людина не виконувала своїх зобов’язань, пов’язаних із військовим обліком, шансів уникнути призову майже немає.

"Ситуація така: якщо вас вже доставили до ТЦК, і у вас відсутні необхідні документи, то вибратися звідти буде дуже складно. Люди часто звертаються до мене з подібними питаннями, але я не знайшов процедур, які могли б ефективно допомогти в таких випадках. Ми живемо у третій рік війни, і якщо у вас немає підстав для відстрочки, треба приймати реальність — ми у стані війни", — зазначає Олексій Шалару.

Нагадаємо, адвокатка пояснила що робити, якщо працівники ТЦК та СП намагаються незаконно проникнути у оселю.

Також ми пояснювали, які дії ТЦК та СП є незаконними і вони не мають права цього робити стосовно цивільних.

телефони смартфон мобілізація ТЦК та СП правопорушення

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