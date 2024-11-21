Чого немає право робити ТЦК — що треба знати

Працівники ТЦК. Фото: скриншот

В Україні, у зв'язку з військовою агресією з боку Росії, запроваджено воєнний стан і загальну мобілізацію. Зараз згідно із чиннним законодавством призову на військову службу підлягають військовозобов'язані чоловіки у віці від 25 до 60 років. Працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) виконують завдання з оповіщення громадян і вручення повісток. Водночас існують дії представників ТЦК, які за законом можуть вважатися протиправними.

Які дії заборонено робити працівникам ТЦК та СП — читайте далі на Новини.LIVE.

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Чого не мають права робити працівники ТЦК та СП

Затримувати громадян або примусово доставляти їх до ТЦК — затримання осіб належить до компетенції правоохоронних органів, а не працівників ТЦК.

Вимагати документи чи інформацію, що не стосується військового обліку — працівники ТЦК можуть запитувати лише ті документи, які прямо передбачені для обліку чи мобілізації.

Втручатися в приватне життя — працівники ТЦК не мають права запитувати особисту інформацію, яка не стосується військової служби, зокрема щодо політичних поглядів, сімейного стану чи інших аспектів особистого життя.

Надавати переваги чи відмовляти в обслуговуванні на основі особистих стосунків — робота ТЦК має бути прозорою, а рішення не можуть базуватися на особистих знайомствах чи родинних зв'язках.

Не вручати повістки знайомим або родичам навмисно — це вважається корупційним правопорушенням і може нести правові наслідки.

Примушувати до проходження медичних оглядів без належних підстав — направлення на медогляд має відбуватися за встановленими правилами та лише на обґрунтованій основі.

Чинити психологічний або фізичний тиск на осіб, які звертаються до центру, — будь-які форми примусу є порушенням прав людини.

Що робити якщо працівники ТЦК чинять неправомірні дії

Якщо ви стали свідком або жертвою протиправних дій з боку працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), ви можете звернутися за допомогою та консультацією до відповідних органів.

У таких випадках треба телефонувати на гарячу лінію Міноборони на короткий номер 1512 або на гарячу лінію з питань мобілізації : 0 800 301 937

Також юристи рекомендують звернутися до правоохоронних органів: якщо дії працівників ТЦК та СП мають ознаки кримінального правопорушення, слід звернутися до поліції або прокуратури.

Крім того, громадяни мають право оскаржити незаконні дії або рішення ТЦК та СП у судовому порядку та звернутися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Важливо фіксувати всі деталі інциденту та зберігати докази для подальшого розгляду вашої скарги.

Нагадаємо, нещодавно ми пояснювали, що робити, якщо при подачі документів на відстрочку, працівники ТЦК одразу відмовили і не розглянули жодних документів.

Також юристка пояснила, як закон регулює дії працівника ТЦК, якщо він виявився родичем військовозобов'язаного.