Про що не можна говорити з родичем, який працює в ТЦК

Працівники ТЦК спілкуються з чоловіком. Фото: Сергій Гудак

Працівники ТЦК обіймають посади, які пов'язані з високими корупційними ризиками. Вони мають певні обов'язки та повинні виконувати їх, навіть якщо це стосується родичів чи близьких.

Про це Новини.LIVE розповіла юристка Надія Шуляк.

Читайте також:

Чи є обмеження щодо спілкування працівників ТЦК з родичами

На законодавчому рівні в Україні не встановлено жодних правил чи обмежень щодо того, як має відбуватись спілкуватись працівників ТЦК з рідними, друзями чи знайомими. Не визначено й того, чи існують теми, які заборонено обговорювати.

Щоправда, враховуючи пряму причетність таких посадовців до процесу мобілізації, можуть виникати різні правопорушення. Це стосується ситуацій, коли, наприклад, працівник територіального центру комплектування спеціально не вручає повістки своїм знайомим чи родичам.

"Працівники ТЦК є службовими особами, які мають діяти відповідно до законів України. Незважаючи на те, чи родич, друг є працівником ТЦК, їхні дії, повноваження, права та обов’язки регулюються законами", — зазначила юристка.

Хто може розслідувати такі справи

Правозахисниця Надія Шуляк каже, що якщо військовослужбовці ТЦК чинять правопорушення, за справу повинні взятись правоохоронні органи.

"А ухвалення рішення про притягнення до відповідальності у межах кримінального провадження належить виключно суду", — наголосила юристка.

У випадках, якщо людина має інформацію про те, що працівник ТЦК здійснив правопорушення, вона може звернутись до правоохоронних органів та повідомити про це.

Обмеження, що стосуються посад, які можуть займати родичі

Відповідно до наказу Національного агентства з питань запобігання корупції керівники та заступники керівників територіальних центрів комплектування обіймають посади з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків.

Це означає, що такі військовослужбовці, не можуть мати у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб. Крім того, працівники територіальних центрів комплектування теж не можуть прямо підпорядковуватись близьким їм особам.

Нагадаємо, працівники територіальних центрів комплектування можуть принести повістку додому.

Українці віком від 25 до 60 років повинні обов'язково стояти на військовому обліку та регулярно оновлювати дані. За порушення таких осіб можуть подати у розшук.