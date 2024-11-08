Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ТЦК arrow Чи можуть працівники ТЦК обговорювати мобілізацію з рідними arrow

Чи можуть працівники ТЦК обговорювати мобілізацію з рідними

8 листопада 2024 06:22
Микола Кондратюк - Редактор
Про що не можна говорити з родичем, який працює в ТЦК
Працівники ТЦК спілкуються з чоловіком. Фото: Сергій Гудак
Микола Кондратюк - Редактор

Працівники ТЦК обіймають посади, які пов'язані з високими корупційними ризиками. Вони мають певні обов'язки та повинні виконувати їх, навіть якщо це стосується родичів чи близьких.

Про це Новини.LIVE розповіла юристка Надія Шуляк.

Читайте також:

Чи є обмеження щодо спілкування працівників ТЦК з родичами

На законодавчому рівні в Україні не встановлено жодних правил чи обмежень щодо того, як має відбуватись спілкуватись працівників ТЦК з рідними, друзями чи знайомими. Не визначено й того, чи існують теми, які заборонено обговорювати.

Щоправда, враховуючи пряму причетність таких посадовців до процесу мобілізації, можуть виникати різні правопорушення. Це стосується ситуацій, коли, наприклад, працівник територіального центру комплектування спеціально не вручає повістки своїм знайомим чи родичам.

"Працівники ТЦК є службовими особами, які мають діяти відповідно до законів України. Незважаючи на те, чи родич, друг є працівником ТЦК, їхні дії, повноваження, права та обов’язки регулюються законами", — зазначила юристка.

Хто може розслідувати такі справи

Правозахисниця Надія Шуляк каже, що якщо військовослужбовці ТЦК чинять правопорушення, за справу повинні взятись правоохоронні органи. 

"А ухвалення рішення про притягнення до відповідальності у межах кримінального провадження належить виключно суду", — наголосила юристка.

У випадках, якщо людина має інформацію про те, що працівник ТЦК здійснив правопорушення, вона може звернутись до правоохоронних органів та повідомити про це.

Обмеження, що стосуються посад, які можуть займати родичі

Відповідно до наказу Національного агентства з питань запобігання корупції керівники та заступники керівників територіальних центрів комплектування обіймають посади з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків. 

Це означає, що такі військовослужбовці, не можуть мати у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб. Крім того, працівники територіальних центрів комплектування теж не можуть прямо підпорядковуватись близьким їм особам.

Нагадаємо, працівники територіальних центрів комплектування можуть принести повістку додому.

Українці віком від 25 до 60 років повинні обов'язково стояти на військовому обліку та регулярно оновлювати дані. За порушення таких осіб можуть подати у розшук.

родина ТЦК та СП військовий призов мобілізація повістки

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:01 Ощадбанк пояснив, чому може не надходити Нацкешбек — деталі

05:16 На заході та півночіі України туман — прогноз погоди на сьогодні

04:39 В Україні удосконалили онлайн-рекрутинг до ЗСУ — що відомо

04:03 "Азов" запрошує на роботу танкістів — яка зарплата

03:25 Нічна атака дронів на Одесу — пошкоджено будинки та авто

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

02:54 У Харкові було чути звук вибуху

02:17 Жорін проти акценту лише на кількості мобілізованих

01:32 Командир здійснив незаконну вирубку дерев — як покарав суд

01:15 У Києві оголосили повітряну тривогу через дрони

00:30 Виключення з обліку через інвалідність — чи треба проходити ВЛК

06:01 Ощадбанк пояснив, чому може не надходити Нацкешбек — деталі

05:16 На заході та півночіі України туман — прогноз погоди на сьогодні

04:39 В Україні удосконалили онлайн-рекрутинг до ЗСУ — що відомо

04:03 "Азов" запрошує на роботу танкістів — яка зарплата

03:25 Нічна атака дронів на Одесу — пошкоджено будинки та авто

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

02:54 У Харкові було чути звук вибуху

02:17 Жорін проти акценту лише на кількості мобілізованих

01:32 Командир здійснив незаконну вирубку дерев — як покарав суд

01:15 У Києві оголосили повітряну тривогу через дрони

00:30 Виключення з обліку через інвалідність — чи треба проходити ВЛК

Ексклюзив

23:56 Ліквідація МСЕК — як отримати інвалідність у наступному році

10:38 Від Зеленського до Нікітюк — хто з відомих українців грав у КВК

Ексклюзив

05:01 Актори, музиканти та президенти — як КВК змінює життя

7 листопада 2024
Ексклюзив

18:21 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

6 листопада 2024

06:40 Золото дорожчає — вартість дорогоцінних металів у листопаді

5 листопада 2024

17:33 Гарріс чи Трамп — яких змін очікують одесити

06:58 Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

06:40 Ціни на латунь у листопаді — вартість 1 кг кольорових металів

06:29 Які дрова вибрати для опалення — види, переваги та альтернативи

06:03 Як працює система виборів президента у США

Text

18:13 Старт опалювального сезону в Одесі — кому вже дали тепло

Text

18:08 Сєнкевич назвав кількість жертв у Миколаєві з початку війни

Text

17:50 Заява Кулеби про Трампа та підтримка від США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:05 Сєнкевич прокоментував перший штраф за дрова без документів

Text

16:38 Попенко пояснив, чому українці платять за ледь теплі батареї

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

Text

16:27 Як Миколаїв долає виклики мобілізації — відповідь Сєнкевича

Text

16:13 Хом'як спрогнозував, на що буде спрямована політика Трампа

Text

15:13 Ходять в СЗЧ групами — психолог відповів, чому бійці тікають

Text

13:00 Путін хоче перемовини та заморожені активи РФ — ефір День.LIVE

Text

12:47 Адвокат пояснив, чому суди масово скасовують штрафи від ТЦК

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд