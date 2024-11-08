Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ТЦК arrow Могут ли работники ТЦК обсуждать мобилизацию с родными arrow

Могут ли работники ТЦК обсуждать мобилизацию с родными

8 ноября 2024 06:22
Николай Кондратюк - Редактор
О чем нельзя говорить с родственником, работающим в ТЦК
Работники ТЦК общаются с мужчиной. Фото: Сергей Гудак
Николай Кондратюк - Редактор

Работники ТЦК занимают должности, связанные с высокими коррупционными рисками. Они имеют определенные обязанности и должны выполнять их, даже если это касается родственников или близких.

Об этом Новини.LIVE рассказала юрист Надежда Шуляк.

Читайте также:

Есть ли ограничения по общению работников ТЦК с родственниками

На законодательном уровне в Украине не установлены никакие правила или ограничения относительно того, как должно общаться работников ТЦК с родными, друзьями или знакомыми. Не определено и то, есть ли темы, которые запрещено обсуждать.

Правда, учитывая прямую причастность таких должностных лиц к процессу мобилизации могут возникать различные правонарушения. Это касается ситуаций, когда, например, работник территориального центра комплектования специально не вручает повестки своим знакомым или родственникам.

"Работники ТЦК являются должностными лицами, которые должны действовать в соответствии с законами Украины. Несмотря на то, является ли родственник, друг работником ТЦК, их действия, полномочия, права и обязанности регулируются законами", — отметила юрист.

Кто может расследовать такие дела

Правозащитница Надежда Шуляк говорит, что если военнослужащие ТЦК совершают правонарушения, за дело должны взяться правоохранительные органы.

"А принятие решения о привлечении к ответственности в рамках уголовного производства принадлежит исключительно суду", — подчеркнула юрист.

В случаях, если у человека есть информация о том, что работник ТЦК совершил правонарушения, он может обратиться в правоохранительные органы и сообщить об этом.

Ограничения, касающиеся должностей, которые могут занимать родственники

Согласно приказу Национального агентства по предотвращению коррупции руководители и заместители руководителей территориальных центров комплектования занимают должности с высоким и повышенным уровнем коррупционных рисков.

Это означает, что такие военнослужащие не могут иметь в прямом подчинении близких им лиц. Кроме того, работники территориальных центров комплектования тоже не могут подчиняться близким им лицам.

Напомним, работники территориальных центров комплектования могут принести повестку на дом.

Украинцы от 25 до 60 лет должны обязательно стоять на военном учете и регулярно обновлять данные. За нарушение таких лиц могут подать в розыск.

семья ТЦК и СП военный призыв мобилизация повестки

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:41 Враг сбросил 500-килограммовую бомбу на Харьков — есть разрушения

07:30 Каждый третий уклонист не платит штраф — сколько их уже насчитали

07:21 Волынянин с боевой повесткой стал уклонистом — какое решение суда

07:20 Единоразовая помощь — кто из военных ее не получит

07:01 ПриватБанк может задерживать платежи до 180 дней — объяснение

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:50 Банки или обменники — где украинцам выгодно покупать валюту

06:40 Цены на медь начали расти — сколько стоит лом в ноябре

06:30 Рекомендуемое письмо в ТЦК — как правильно оформить

06:30 Цены на кукурузу — на сколько подорожало зерно в ноябре

06:25 Оформить субсидии стало гораздо проще — вот что нужно сделать

07:41 Враг сбросил 500-килограммовую бомбу на Харьков — есть разрушения

07:30 Каждый третий уклонист не платит штраф — сколько их уже насчитали

07:21 Волынянин с боевой повесткой стал уклонистом — какое решение суда

07:20 Единоразовая помощь — кто из военных ее не получит

07:01 ПриватБанк может задерживать платежи до 180 дней — объяснение

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:50 Банки или обменники — где украинцам выгодно покупать валюту

06:40 Цены на медь начали расти — сколько стоит лом в ноябре

06:30 Рекомендуемое письмо в ТЦК — как правильно оформить

06:30 Цены на кукурузу — на сколько подорожало зерно в ноябре

06:25 Оформить субсидии стало гораздо проще — вот что нужно сделать

Эксклюзив

05:01 Актеры, музыканты и президенты — как КВН меняет жизнь

7 ноября 2024
Эксклюзив

18:21 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

6 ноября 2024

06:40 Золото дорожает — стоимость драгоценных металлов в ноябре

5 ноября 2024

17:33 Харрис или Трамп — каких изменений ожидают одесситы

06:58 Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:40 Цены на латунь в ноябре — стоимость 1 кг цветных металлов

06:29 Какие дрова выбрать — виды, преимущества и альтернативы

06:03 Как работает система выборов президента в США

4 ноября 2024
Эксклюзив

21:03 Украина получила мощную помощь для разминирования, — фото, видео

Эксклюзив

19:09 Под охраной ЮНЕСКО — что изменилось для Одессы

Text

20:35 Коваленко сообщил о тяжелых последствиях удара врага по Запорожью

Text

17:50 Срочное заявление Польши о помощи Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

13:05 План Украины от Трампа и ночная атака оккупантов — эфир День.LIVE

Text

10:13 В КМВА назвали количество сбитых БпЛА над Киевом — последствия

Text

08:00 Победа Трампа и боевые действия в Курщине — эфир Ранок.LIVE

6 ноября 2024
Text

22:01 Нардеп предупредил о росте тарифов на электричество

Text

21:09 Политолог объяснил, почему следует заменить посла в США Маркарову

Text

19:45 Нардеп Кицак объяснил модель власти Трампа

Text

18:58 Тысяча от Зеленского — нардеп Железняк раскритиковал инициативу

Text

18:20 Никорак заявила об уменьшении расходов на сектор безопасности

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд