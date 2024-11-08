О чем нельзя говорить с родственником, работающим в ТЦК

Работники ТЦК общаются с мужчиной. Фото: Сергей Гудак

Работники ТЦК занимают должности, связанные с высокими коррупционными рисками. Они имеют определенные обязанности и должны выполнять их, даже если это касается родственников или близких.

Об этом Новини.LIVE рассказала юрист Надежда Шуляк.

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Есть ли ограничения по общению работников ТЦК с родственниками

На законодательном уровне в Украине не установлены никакие правила или ограничения относительно того, как должно общаться работников ТЦК с родными, друзьями или знакомыми. Не определено и то, есть ли темы, которые запрещено обсуждать.

Правда, учитывая прямую причастность таких должностных лиц к процессу мобилизации могут возникать различные правонарушения. Это касается ситуаций, когда, например, работник территориального центра комплектования специально не вручает повестки своим знакомым или родственникам.

"Работники ТЦК являются должностными лицами, которые должны действовать в соответствии с законами Украины. Несмотря на то, является ли родственник, друг работником ТЦК, их действия, полномочия, права и обязанности регулируются законами", — отметила юрист.

Кто может расследовать такие дела

Правозащитница Надежда Шуляк говорит, что если военнослужащие ТЦК совершают правонарушения, за дело должны взяться правоохранительные органы.

"А принятие решения о привлечении к ответственности в рамках уголовного производства принадлежит исключительно суду", — подчеркнула юрист.

В случаях, если у человека есть информация о том, что работник ТЦК совершил правонарушения, он может обратиться в правоохранительные органы и сообщить об этом.

Ограничения, касающиеся должностей, которые могут занимать родственники

Согласно приказу Национального агентства по предотвращению коррупции руководители и заместители руководителей территориальных центров комплектования занимают должности с высоким и повышенным уровнем коррупционных рисков.

Это означает, что такие военнослужащие не могут иметь в прямом подчинении близких им лиц. Кроме того, работники территориальных центров комплектования тоже не могут подчиняться близким им лицам.

Напомним, работники территориальных центров комплектования могут принести повестку на дом.

Украинцы от 25 до 60 лет должны обязательно стоять на военном учете и регулярно обновлять данные. За нарушение таких лиц могут подать в розыск.