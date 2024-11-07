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ТЦК на порозі — чи маєте ви право не відкривати їм двері квартири

7 листопада 2024 06:22
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка
Вручення повістки за адресою проживання — чи можуть ТЦК прийти до вас додому
Мобілізація в Україні. Фото: з відкритих джерел
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка

Рейди ТЦК відбуваються не лише в людних місцях, роздавати повістки можуть будь-де, навіть у вас на роботі та в приватному секторі. Працівники ТЦК можуть навіть прийти до вас додому і постукати у двері. 

Чи маєте ви право не відкривати їм, Новини.LIVE дізналося в адвоката Анастасії Григор’євої. 

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"Якщо військовозобов’язаний відкрив двері працівникам ТЦК та СП — аби зайти до помешкання військовозобов’язаного, працівники ТЦК мають показати відповідні документи та службове посвідчення. Громадянин має право перевірити ці документи", — пояснила адвокат.  

Вона додала, що до житла працівники ТЦК заходять за попередньої згоди або за попередження власника житла. У будь-якому разі, якщо військовозобов’язаний відкрив двері, але відмовився підписати або отримати повістку — то понесе за це відповідальність.

Крім того, відмова від повістки у цьому разі не звільнятиме від зобов'язань, які можуть бути в ній визначені.

"Але якщо військовозобов’язаний не впускає працівників ТЦК та СП до свого помешкання, то силоміць увійти до помешкання немає права ніхто (крім випадків визначених законодавством). Право власності є непорушним і захищається Конституцією України та законами України", — додала адвокат. 

Вона наголосила, що проникати у житло без дозволу суду правоохоронні органи можуть лише у разі загрози життю та для перешкоджання вчиненню злочину, чи у разі їх виклику безпосередньо постраждалою особою від злочину. Однак це стосується лише правоохоронців, а не представників ТЦК та СП. 

"Якщо працівники ТЦК та СП зайшли без дозволу до вашої оселі — це вважається перевищенням влади та службових повноважень, за що передбачено кримінальну відповідальність. У такому разі власник має повне право написати заяву до правоохоронних органів (ДБР)", — додала адвокат. 

Діяти потрібно наступним чином: 

  1. Спершу треба попередити ТЦК про те, що вони порушують закон і незаконно проникають у житло.
  2. Якщо є можливість, зафіксувати на відео незаконні дії представників ТЦК та СП.
  3. Не брати жодних документів від них,
  4. Зателефонувати у поліцію та на гарячу лінію ДБР і повідомити про злочин.

Нагадаємо, в Україні продовжено воєнний стан та загальну мобілізацію до 7 лютого 2025 року. Вручати повістки військовозобовʼязаним можуть в різних місцях, не лише на вулиці. Ми писали, які права та повноваження мають ТЦК та СП.

ТЦК та СП повістки адвокат мобілізація

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