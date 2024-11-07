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ТЦК на пороге — имеете ли вы право не открывать им дверь квартиры

7 ноября 2024 06:22
Антонина Карташева - Журналистка
Антонина Карташева
Журналистка
Вручение повестки по адресу проживания – могут ли ТЦК прийти к вам домой
Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников
Антонина Карташева - Журналистка
Антонина Карташева
Журналистка

Рейды ТЦК проходят не только в людных местах, раздавать повестки могут где угодно, даже у вас на работе и в частном секторе. Работники ТЦК могут даже прийти к вам домой и постучаться в дверь.

Имеете ли вы право не открывать им, Новини.LIVE узнало у адвоката Анастасии Григорьевой.

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"Если военнообязанный открыл двери работникам ТЦК и СП — чтобы зайти в квартиру военнообязанного, работники ТЦК должны показать соответствующие документы и служебное удостоверение. Гражданин имеет право проверить эти документы", — обьяснила адвокат.

Она добавила, что в жилье работники ТЦК заходят с предварительного согласия или за предупреждение собственника жилья. В любом случае, если военнообязанный открыл дверь, но отказался подписать или получить повестку, то понесет за это ответственность.

Кроме того, отказ от повестки в этом случае не будет освобождать от обязательств, которые могут быть в нем определены.

"Но если военнообязанный не впускает работников ТЦК и СП в свое жилище, то силой войти в квартиру нет права никто (кроме случаев определенных законодательством). Право собственности незыблемо и защищается Конституцией Украины и законами Украины", — добавила адвокат.

Она подчеркнула, что проникать в жилье без разрешения суда правоохранительные органы могут только в случае угрозы жизни и для препятствования совершению преступления или в случае их вызова непосредственно пострадавшим от преступления. Однако это касается только правоохранителей, а не представителей ТЦК и СП.

"Если работники ТЦК и СП зашли без разрешения в ваш дом — это считается превышением власти и служебных полномочий, за что предусмотрена уголовная ответственность. В таком случае владелец имеет полное право написать заявление в правоохранительные органы (ГБР)", — добавила адвокат.

Действовать нужно следующим образом:

  1. Сначала следует предупредить ТЦК о том, что они нарушают закон и незаконно проникают в жилье.
  2. Если есть возможность, запечатлеть на видео незаконные действия представителей ТЦК и СП.
  3. Не брать никаких документов от них,
  4. Позвонить в полицию и горячую линию ГБР и сообщить о преступлении.

Напомним, в Украине продлено военное положение и общая мобилизация до 7 февраля 2025 года. Вручать повестки военнообязанным могут в разных местах, не только на улице. Мы писали, какие права и полномочия имеют ТЦК и СП.

ТЦК и СП повестки адвокат мобилизация

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