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Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

21 ноября 2024 21:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Чего не имеет право делать ТЦК — что нужно знать
Работники ТЦК. Фото: скриншот
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Украине в связи с военной агрессией со стороны России введено военное положение и общая мобилизация. Сейчас согласно действующему законодательству призыву на военную службу подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. ТЦК и СП выполняют задания по уведомлению граждан и вручению повесток. В то же время существуют действия представителей ТЦК, которые по закону могут считаться противоправными.

Какие действия запрещено производить работникам ТЦК и СП — читайте дальше на Новини.LIVE.

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Чего не имеют права делать работники ТЦК и СП

  • Задерживать граждан или принудительно доставлять их в ТЦК — задержание лиц входит в компетенцию правоохранительных органов, а не работников ТЦК.
  • Требовать документы или информацию, не относящуюся к военному учету — работники ТЦК могут запрашивать только те документы, которые прямо предусмотрены для учета или мобилизации.
  • Вмешиваться в частную жизнь — работники ТЦК не имеют права запрашивать личную информацию, не касающуюся военной службы, в частности, политических взглядов, семейного положения или других аспектов личной жизни.
  • Предпочитать или отказывать в обслуживании на основе личных отношений — работа ТЦК должна быть прозрачной, а решения не могут базироваться на личных знакомствах или родственных связях.
  • Не вручать повестки знакомым или родственникам умышленно – это считается коррупционным правонарушением и может нести правовые последствия.
  • Принуждать к прохождению медицинских осмотров без надлежащих оснований  — направление на медосмотр должно происходить по установленным правилам и только на обоснованной основе.
  • Оказывать психологическое или физическое давление на лиц, обращающихся в центр, любые формы принуждения являются нарушением прав человека.

Что делать, если работники ТЦК совершают неправомерные действия

Если вы стали свидетелем или жертвой противоправных действий со стороны работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), вы можете обратиться за помощью и консультацией в соответствующие органы.

В таких случаях следует звонить на горячую линию Минобороны на короткий номер 1512 или на горячую линию по вопросам мобилизации: 0 800 301 937

Также юристы рекомендуют обратиться в правоохранительные органы: если действия работников ТЦК и СП имеют признаки уголовного правонарушения, следует обратиться в полицию или прокуратуру.

Кроме того, граждане имеют право обжаловать незаконные действия или решения ТЦК и СП в судебном порядке и обратиться к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека.

Важно фиксировать все детали инцидента и сохранять доказательства для дальнейшего рассмотрения вашей жалобы.

Напомним, недавно мы объясняли, что делать, если при подаче документов на отсрочку работники ТЦК сразу отказали и не рассмотрели никаких документов.

Также юрист объяснила, как закон регулирует действия работника ТЦК, если он оказался родственником военнообязанного.

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