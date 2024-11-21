Чего не имеет право делать ТЦК — что нужно знать

Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК
В Украине в связи с военной агрессией со стороны России введено военное положение и общая мобилизация. Сейчас согласно действующему законодательству призыву на военную службу подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. ТЦК и СП выполняют задания по уведомлению граждан и вручению повесток. В то же время существуют действия представителей ТЦК, которые по закону могут считаться противоправными.
Какие действия запрещено производить работникам ТЦК и СП — читайте дальше на Новини.LIVE.
Чего не имеют права делать работники ТЦК и СП
- Задерживать граждан или принудительно доставлять их в ТЦК — задержание лиц входит в компетенцию правоохранительных органов, а не работников ТЦК.
- Требовать документы или информацию, не относящуюся к военному учету — работники ТЦК могут запрашивать только те документы, которые прямо предусмотрены для учета или мобилизации.
- Вмешиваться в частную жизнь — работники ТЦК не имеют права запрашивать личную информацию, не касающуюся военной службы, в частности, политических взглядов, семейного положения или других аспектов личной жизни.
- Предпочитать или отказывать в обслуживании на основе личных отношений — работа ТЦК должна быть прозрачной, а решения не могут базироваться на личных знакомствах или родственных связях.
- Не вручать повестки знакомым или родственникам умышленно – это считается коррупционным правонарушением и может нести правовые последствия.
- Принуждать к прохождению медицинских осмотров без надлежащих оснований — направление на медосмотр должно происходить по установленным правилам и только на обоснованной основе.
- Оказывать психологическое или физическое давление на лиц, обращающихся в центр, любые формы принуждения являются нарушением прав человека.
Что делать, если работники ТЦК совершают неправомерные действия
Если вы стали свидетелем или жертвой противоправных действий со стороны работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), вы можете обратиться за помощью и консультацией в соответствующие органы.
В таких случаях следует звонить на горячую линию Минобороны на короткий номер 1512 или на горячую линию по вопросам мобилизации: 0 800 301 937
Также юристы рекомендуют обратиться в правоохранительные органы: если действия работников ТЦК и СП имеют признаки уголовного правонарушения, следует обратиться в полицию или прокуратуру.
Кроме того, граждане имеют право обжаловать незаконные действия или решения ТЦК и СП в судебном порядке и обратиться к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека.
Важно фиксировать все детали инцидента и сохранять доказательства для дальнейшего рассмотрения вашей жалобы.
Напомним, недавно мы объясняли, что делать, если при подаче документов на отсрочку работники ТЦК сразу отказали и не рассмотрели никаких документов.
Также юрист объяснила, как закон регулирует действия работника ТЦК, если он оказался родственником военнообязанного.
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