Работники ТЦК требуют дать телефон на проверку – что делать

Телефон в руках военного. Фото: Армія.Inform

Проверки мобильных телефонов на улицах или блокпостах стали обычной практикой. Часто такие действия сопровождаются отсутствием объяснений, хотя телефон содержит вашу личную информацию, защищенную законом. Известно о случаях, когда телефоны изымали принудительно, в частности, при попытках зафиксировать нарушения работниками ТЦК. Имеют ли военные право на такие действия и как действовать, если телефон был изъят?

Об этом Новини.LIVE ответил одесский адвокат Алексей Шалару.

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По словам юриста, правоохранители имеют право только попросить человека предоставить телефон для осмотра, но лицо имеет полное право как согласиться, так и отказать. Принудительное изъятие личных вещей является превышением служебных полномочий и подлежит наказанию по закону.

"Военное положение я понимаю, но есть закон и подзаконные нормативные акты, которые нужно соблюдать. И ни в одном акте не указано, что люди не имеют права снимать работников ТЦК или правоохранительных органов. А даже наоборот — это нужно делать, если происходят незаконные действия" , – добавляет юрист.

Можно ли снимать на видео работников ТЦК

Правозащитник отмечает, что во время военного положения существуют определенные ограничения по фото- и видеосъемке, однако они не распространяются на места общего пользования.

Что запрещено снимать:

передвижение военной техники,

места дислокации военных и техники,

стратегические объекты,

объекты критической инфраструктуры

Хотя правоохранители могут ссылаться на военное положение и потребовать прекратить съемку или удалить записанное, человек не обязан этого делать. Если фиксируется правонарушение, его можно и нужно документировать.

"Если вам предлагают уехать, вы должны спросить: вы задержаны или нет. И в случае задержания человек должен настоять на составлении этого протокола. А происходит так, что его уже привезли в ТЦК — и все. И после этого говорят, что вы сами сюда пришли или сели в автомобиль военных" , — подчеркивает правозащитник.

Что делать, если в ТЦК везут силой

В случае силового задержания важно, чтобы все документы были в порядке, а мужчина состоял на учете в военкомате. В таком случае есть шанс добиться увольнения. Если же человек не выполнял свои обязательства, связанные с военным учетом, шансов избежать призыва почти нет.

"Ситуация такова: если вас уже доставили в ТЦК, и у вас отсутствуют необходимые документы, то выбраться оттуда будет очень сложно. Люди часто обращаются ко мне с подобными вопросами, но я не нашел процедур, которые могли бы эффективно помочь в таких случаях. Мы живем в третий год войны, и если у вас нет оснований для отсрочки, надо принимать реальность — мы в состоянии войны", — отмечает Алексей Шалару.

Напомним, адвокат объяснила что делать, если работники ТЦК и СП пытаются незаконно проникнуть в дом.

Также мы объясняли, какие действия ТЦК и СП незаконны и они не имеют права этого делать в отношении гражданских.