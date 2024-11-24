Работники ТЦК требуют дать телефон на проверку – что делать

Есть наказание — вправе ли ТЦК требовать дать телефон на проверку
Проверки мобильных телефонов на улицах или блокпостах стали обычной практикой. Часто такие действия сопровождаются отсутствием объяснений, хотя телефон содержит вашу личную информацию, защищенную законом. Известно о случаях, когда телефоны изымали принудительно, в частности, при попытках зафиксировать нарушения работниками ТЦК. Имеют ли военные право на такие действия и как действовать, если телефон был изъят?
Об этом Новини.LIVE ответил одесский адвокат Алексей Шалару.
Имеет ли право работник ТЦК забрать телефон на проверку
По словам юриста, правоохранители имеют право только попросить человека предоставить телефон для осмотра, но лицо имеет полное право как согласиться, так и отказать. Принудительное изъятие личных вещей является превышением служебных полномочий и подлежит наказанию по закону.
"Военное положение я понимаю, но есть закон и подзаконные нормативные акты, которые нужно соблюдать. И ни в одном акте не указано, что люди не имеют права снимать работников ТЦК или правоохранительных органов. А даже наоборот — это нужно делать, если происходят незаконные действия" , – добавляет юрист.
Можно ли снимать на видео работников ТЦК
Правозащитник отмечает, что во время военного положения существуют определенные ограничения по фото- и видеосъемке, однако они не распространяются на места общего пользования.
Что запрещено снимать:
- передвижение военной техники,
- места дислокации военных и техники,
- стратегические объекты,
- объекты критической инфраструктуры
Хотя правоохранители могут ссылаться на военное положение и потребовать прекратить съемку или удалить записанное, человек не обязан этого делать. Если фиксируется правонарушение, его можно и нужно документировать.
"Если вам предлагают уехать, вы должны спросить: вы задержаны или нет. И в случае задержания человек должен настоять на составлении этого протокола. А происходит так, что его уже привезли в ТЦК — и все. И после этого говорят, что вы сами сюда пришли или сели в автомобиль военных" , — подчеркивает правозащитник.
Что делать, если в ТЦК везут силой
В случае силового задержания важно, чтобы все документы были в порядке, а мужчина состоял на учете в военкомате. В таком случае есть шанс добиться увольнения. Если же человек не выполнял свои обязательства, связанные с военным учетом, шансов избежать призыва почти нет.
"Ситуация такова: если вас уже доставили в ТЦК, и у вас отсутствуют необходимые документы, то выбраться оттуда будет очень сложно. Люди часто обращаются ко мне с подобными вопросами, но я не нашел процедур, которые могли бы эффективно помочь в таких случаях. Мы живем в третий год войны, и если у вас нет оснований для отсрочки, надо принимать реальность — мы в состоянии войны", — отмечает Алексей Шалару.
Напомним, адвокат объяснила что делать, если работники ТЦК и СП пытаются незаконно проникнуть в дом.
Также мы объясняли, какие действия ТЦК и СП незаконны и они не имеют права этого делать в отношении гражданских.
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