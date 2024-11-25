Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ТЦК arrow Які документи треба усім носити з собою, щоб пред'явити їх ТЦК arrow

Які документи треба усім носити з собою, щоб пред'явити їх ТЦК

25 листопада 2024 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Які документи має носити військовозобов’язаний в Україні — повний список
Працівники ТЦК спілкуются з чоловіком. Фото: Львівський ТЦК та СП
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В умовах воєнного стану українські громадяни повинні мати при собі певні документи, щоб уникнути можливих проблем під час перевірок правоохоронними органами. Вимоги до жінок і чоловіків відрізняються.

Які документи потрібно носити з собою при виході на вулицю розповість Новини.LIVE.

Читайте також:

Які документи потрібно носити з собою жінкам

Жінкам достатньо мати при собі паспорт. Це може бути:

  • Паперовий паспорт.
  • ID-картка.
  • Паспорт у застосунку "Дія", оскільки він має таку ж юридичну силу, як і фізичний документ.

Юристи рекомендують мати фізичний документ на випадок, якщо електронна версія буде недоступною через технічні причини або відсутність зв’язку. 

Які документи потрібні чоловікам

Чоловікам необхідно мати при собі:

  • Паспорт громадянина України.
  • Військово-обліковий документ (військовий квиток, посвідчення призовника або інший документ, що підтверджує облік у ТЦК).

Ті, хто не має військово-облікового документа, можуть отримати його в таких установах:

  • Територіальний центр комплектування (ТЦК).
  • Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).
  • Через мобільний застосунок "Резерв+".

Чому важливо носити документи

Наявність документів — це не лише виконання вимог закону, а й спосіб уникнути непорозумінь. Під час воєнного стану правоохоронці мають право зупиняти громадян для перевірки документів.

Якщо особа не має при собі паспорта чи військово-облікового документа, це може спричинити такі проблеми, як затримання для встановлення особи або перевірку на наявність ухилення від військового обліку.

Поради для громадян

Завжди майте при собі паспорт, навіть якщо ви просто виходите з дому. Для чоловіків обов’язковим є також військово-обліковий документ. Зберігайте копії документів у телефоні або хмарних сховищах. У разі втрати документа — зверніться до відповідної установи для його відновлення.

Нагадаємо, при подачі деяких документів до ТЦК та СП потрібно використати їх копії. Проте, вони мають бути засвідченими — хто може це зробити. Також адвокатка розповіла Новини.LIVE чи можна продавати житло, яке знаходиться в окупації.

українці мобілізація документи ТЦК та СП військовозобов'язані військово-обліковий документ

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:05 Порушники заплатять удвічі більше — правила штрафів від ТЦК

07:05 Права українців на роботі — чи можна штрафувати працівників

07:01 Клієнти ПриватБанку скаржаться на російську мову в Приват24

06:49 В Одесі з'явився стенд з інструкцією на випадок ядерного вибуху

06:40 Ціни на латунь — скільки коштує брухт наприкінці листопада

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

06:31 Екояйця — чому вони стільки коштують і чим кращі за звичайні

06:30 Ціни на сою почали зростати — скільки коштує зерно сьогодні

06:30 Які документи треба усім носити з собою, щоб пред'явити їх ТЦК

06:14 Форшмак з оселедця з буряком за 2 хвилини на бутерброди

06:10 Додаткова тисяча до пенсії — як та хто може отримати

07:05 Порушники заплатять удвічі більше — правила штрафів від ТЦК

07:05 Права українців на роботі — чи можна штрафувати працівників

07:01 Клієнти ПриватБанку скаржаться на російську мову в Приват24

06:49 В Одесі з'явився стенд з інструкцією на випадок ядерного вибуху

06:40 Ціни на латунь — скільки коштує брухт наприкінці листопада

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

06:31 Екояйця — чому вони стільки коштують і чим кращі за звичайні

06:30 Ціни на сою почали зростати — скільки коштує зерно сьогодні

06:30 Які документи треба усім носити з собою, щоб пред'явити їх ТЦК

06:14 Форшмак з оселедця з буряком за 2 хвилини на бутерброди

06:10 Додаткова тисяча до пенсії — як та хто може отримати

06:31 Екояйця — чому вони стільки коштують і чим кращі за звичайні

23 листопада 2024

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

21 листопада 2024

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

19 листопада 2024

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

Text

14:26 Ющенко сказав, якою була б Україна, якби вступила в НАТО раніше

23 листопада 2024
Text

13:17 Ракети РФ можуть спровокувати онкологічні захворювання, — експерт

22 листопада 2024
Text

21:10 Як три "Іскандери" — Горбенко про російську ракету "Орешнік"

Text

19:59 Це буде початок кінця — нардепка про застосування ядерної зброї

Text

17:50 Буданов розповів, чим РФ вдарила по Дніпру — ефір Вечір.LIVE

Text

16:39 Хто з ухилянтів може повернути права водія — пояснення адвоката

Text

13:48 Військовий прокоментував ризики удару РФ по Верховній Раді

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Text

13:01 Війська Шольца для війни з РФ та засідання НАТО — ефір День.LIVE

Text

12:45 Сазонов назвав кількість генералів КНДР на Курщині

Text

10:37 Засідання ВР скасували через певні загрози — деталі від нардепа

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

11 листопада 2024

20:00 Що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

11 листопада 2024

08:13 Шовковського можуть звільнити — хто очолить Динамо

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету