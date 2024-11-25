Які документи має носити військовозобов’язаний в Україні — повний список

Працівники ТЦК спілкуются з чоловіком. Фото: Львівський ТЦК та СП

В умовах воєнного стану українські громадяни повинні мати при собі певні документи, щоб уникнути можливих проблем під час перевірок правоохоронними органами. Вимоги до жінок і чоловіків відрізняються.

Які документи потрібно носити з собою при виході на вулицю розповість Новини.LIVE.

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Які документи потрібно носити з собою жінкам

Жінкам достатньо мати при собі паспорт. Це може бути:

Паперовий паспорт.

ID-картка.

Паспорт у застосунку "Дія", оскільки він має таку ж юридичну силу, як і фізичний документ.

Юристи рекомендують мати фізичний документ на випадок, якщо електронна версія буде недоступною через технічні причини або відсутність зв’язку.

Які документи потрібні чоловікам

Чоловікам необхідно мати при собі:

Паспорт громадянина України.

Військово-обліковий документ (військовий квиток, посвідчення призовника або інший документ, що підтверджує облік у ТЦК).

Ті, хто не має військово-облікового документа, можуть отримати його в таких установах:

Територіальний центр комплектування (ТЦК).

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Через мобільний застосунок "Резерв+".

Чому важливо носити документи

Наявність документів — це не лише виконання вимог закону, а й спосіб уникнути непорозумінь. Під час воєнного стану правоохоронці мають право зупиняти громадян для перевірки документів.

Якщо особа не має при собі паспорта чи військово-облікового документа, це може спричинити такі проблеми, як затримання для встановлення особи або перевірку на наявність ухилення від військового обліку.

Поради для громадян

Завжди майте при собі паспорт, навіть якщо ви просто виходите з дому. Для чоловіків обов’язковим є також військово-обліковий документ. Зберігайте копії документів у телефоні або хмарних сховищах. У разі втрати документа — зверніться до відповідної установи для його відновлення.

Нагадаємо, при подачі деяких документів до ТЦК та СП потрібно використати їх копії. Проте, вони мають бути засвідченими — хто може це зробити. Також адвокатка розповіла Новини.LIVE чи можна продавати житло, яке знаходиться в окупації.