Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ТЦК arrow Какие документы надо всем носить с собой, чтобы предъявить их ТЦК arrow

Какие документы надо всем носить с собой, чтобы предъявить их ТЦК

25 ноября 2024 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Какие документы должно носить военнообязанное в Украине — полный список
Работники ТЦК общаются с мужчиной. Фото: Львовский ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В условиях военного положения украинские граждане должны иметь при себе определенные документы во избежание возможных проблем во время проверок правоохранительными органами. Требования к женщинам и мужчинам отличаются.

Какие документы нужно носить с собой при выходе на улицу, расскажет Новини.LIVE.

Читайте также:

Какие документы нужно носить с собой женщинам

Женщинам достаточно иметь при себе паспорт. Это может быть:

  • Бумажный паспорт.
  • ID-карта.
  • Паспорт в приложении "Дія", поскольку он имеет такую же юридическую силу, как физический документ.

Юристы рекомендуют иметь физический документ на случай, если электронная версия будет недоступна по техническим причинам или отсутствию связи.

Какие документы нужны мужчинам

Мужчинам необходимо иметь при себе:

  • Паспорт гражданина Украины.
  • Военно-учетный документ (военный билет, удостоверение призывника или другой документ, подтверждающий учет в ТЦК).

Те, у кого нет военно-учетного документа, могут получить его в следующих учреждениях:

  • Территориальный центр комплектования (ТЦК).
  • Центр предоставления административных услуг (ЦНАП).
  • Через мобильное приложение "Резерв+".

Почему важно носить документы

Наличие документов — это не только выполнение требований закона, но способ избежать недоразумений. Во время военного положения правоохранители имеют право останавливать граждан для проверки документов.

Если лицо не имеет при себе паспорта или военно-учетного документа, это может повлечь за собой такие проблемы, как задержание для установления личности или проверку на наличие уклонения от военного учета.

Советы для граждан

Всегда имейте при себе паспорт, даже если вы просто выходите из дома. Для мужчин обязателен также военно-учетный документ. Сохраняйте копии документов в телефоне или облачных хранилищах. В случае потери документа обратитесь в соответствующее учреждение для его восстановления.

Напомним, при подаче некоторых документов в ТЦК и СП нужно использовать их копии. Однако они должны быть удостоверены — кто может это сделать. Также адвокат рассказала Новини.LIVE можно продавать жилье, которое находится в оккупации.

украинцы мобилизация документы ТЦК и СП военнообязанные военно-учетный документ

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:43 Эксперт рассказал, как нивелировать мобилизационный ресурс РФ

07:05 Нарушители заплатят вдвое больше — правила штрафов от ТЦК

07:05 Права украинцев на работе — можно ли штрафовать сотрудников

07:01 Клиенты ПриватБанка жалуются на русский язык в Приват24

06:49 В Одессе появился стенд с инструкцией на случай ядерного взрыва

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

06:40 Цены на латунь — сколько стоит металлолом в конце ноября

06:31 Экояйца — почему они столько стоят и чем лучше обычных

06:30 Цены на сою начали расти — сколько стоит зерно сегодня

06:30 Какие документы надо всем носить с собой, чтобы предъявить их ТЦК

06:14 Форшмак из сельди со свеклой за 2 минуты на бутерброды

07:43 Эксперт рассказал, как нивелировать мобилизационный ресурс РФ

07:05 Нарушители заплатят вдвое больше — правила штрафов от ТЦК

07:05 Права украинцев на работе — можно ли штрафовать сотрудников

07:01 Клиенты ПриватБанка жалуются на русский язык в Приват24

06:49 В Одессе появился стенд с инструкцией на случай ядерного взрыва

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

06:40 Цены на латунь — сколько стоит металлолом в конце ноября

06:31 Экояйца — почему они столько стоят и чем лучше обычных

06:30 Цены на сою начали расти — сколько стоит зерно сегодня

06:30 Какие документы надо всем носить с собой, чтобы предъявить их ТЦК

06:14 Форшмак из сельди со свеклой за 2 минуты на бутерброды

06:31 Экояйца — почему они столько стоят и чем лучше обычных

23 ноября 2024

06:20 Цена гектара земли в Украине — кто может купить и как это сделать

06:15 Чего ждать от председательства Польши в ЕС, — политолог

22 ноября 2024

22:37 Одесса под ударом и без света — планируют ли люди уезжать

06:33 Одесситы в украинских революциях — как творили новую историю

21 ноября 2024

06:40 Золото начало дешеветь — цены в ломбардах в ноябре

20 ноября 2024

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

Text

14:26 Ющенко сказал, какой была бы Украина, если вступила в НАТО раньше

23 ноября 2024
Text

13:17 Ракеты РФ могут вызывать онкологические заболевания, — эксперт

22 ноября 2024
Text

21:10 Как три "Искандера" — Горбенко о российской ракете "Орешник"

Text

19:59 Это будет начало конца — нардеп о применении ядерного оружия

Text

17:50 Буданов рассказал, чем РФ ударила по Днепру — эфир Вечір.LIVE

Text

16:39 Адвокат объяснил, кто из уклонистов может вернуть права водителя

Text

13:48 Военный прокомментировал риски удара РФ по Верховной Раде

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

13:01 Войска Шольца для войны с РФ и заседания НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:45 Сазонов назвал количество генералов КНДР на Курщине

Text

10:37 Заседание ВР отменили из-за угроз — детали от нардепа

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

11 ноября 2024

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо

21 ноября 2024

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету