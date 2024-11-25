Какие документы должно носить военнообязанное в Украине — полный список

Работники ТЦК общаются с мужчиной. Фото: Львовский ТЦК и СП

В условиях военного положения украинские граждане должны иметь при себе определенные документы во избежание возможных проблем во время проверок правоохранительными органами. Требования к женщинам и мужчинам отличаются.

Какие документы нужно носить с собой при выходе на улицу, расскажет Новини.LIVE.

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Какие документы нужно носить с собой женщинам

Женщинам достаточно иметь при себе паспорт. Это может быть:

Бумажный паспорт.

ID-карта.

Паспорт в приложении "Дія", поскольку он имеет такую же юридическую силу, как физический документ.

Юристы рекомендуют иметь физический документ на случай, если электронная версия будет недоступна по техническим причинам или отсутствию связи.

Какие документы нужны мужчинам

Мужчинам необходимо иметь при себе:

Паспорт гражданина Украины.

Военно-учетный документ (военный билет, удостоверение призывника или другой документ, подтверждающий учет в ТЦК).

Те, у кого нет военно-учетного документа, могут получить его в следующих учреждениях:

Территориальный центр комплектования (ТЦК).

Центр предоставления административных услуг (ЦНАП).

Через мобильное приложение "Резерв+".

Почему важно носить документы

Наличие документов — это не только выполнение требований закона, но способ избежать недоразумений. Во время военного положения правоохранители имеют право останавливать граждан для проверки документов.

Если лицо не имеет при себе паспорта или военно-учетного документа, это может повлечь за собой такие проблемы, как задержание для установления личности или проверку на наличие уклонения от военного учета.

Советы для граждан

Всегда имейте при себе паспорт, даже если вы просто выходите из дома. Для мужчин обязателен также военно-учетный документ. Сохраняйте копии документов в телефоне или облачных хранилищах. В случае потери документа обратитесь в соответствующее учреждение для его восстановления.

Напомним, при подаче некоторых документов в ТЦК и СП нужно использовать их копии. Однако они должны быть удостоверены — кто может это сделать. Также адвокат рассказала Новини.LIVE можно продавать жилье, которое находится в оккупации.