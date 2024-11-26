Можно ли снимать на видео работников ТЦК в Украине — права и ограничения

Мужчина общается с работником ТЦК. Фото: Reuters/Глеб Гаранич

Многие граждане задумываются имеют ли они право фиксировать действия работников территориальных центров комплектования (ТЦК) на видео? Это важный вопрос, имеющий как юридический, так и моральный контекст.

Новини.LIVE опишет правовые аспекты этой темы.

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Согласно действующему законодательству Украины, съемка работников ТЦК возможна, но при определенных условиях. Этот вопрос регулируется несколькими ключевыми нормативными актами:

Конституция Украины . Статья 34 Конституции гарантирует каждому гражданину право на свободу мысли и слова, а также на сбор, хранение, использование и распространение информации любыми законными способами. Это означает, что съемка видео допустима, если она осуществляется в рамках закона.

. Статья 34 Конституции гарантирует каждому гражданину право на свободу мысли и слова, а также на сбор, хранение, использование и распространение информации любыми законными способами. Это означает, что съемка видео допустима, если она осуществляется в рамках закона. Закон "О защите персональных данных" . Видеозапись может содержать персональные данные фиксируемых лиц. Для распространения такой записи необходимо получить согласие попавших в кадр лиц. Без их согласия распространение видео может быть расценено как нарушение законодательства.

. Видеозапись может содержать персональные данные фиксируемых лиц. Для распространения такой записи необходимо получить согласие попавших в кадр лиц. Без их согласия распространение видео может быть расценено как нарушение законодательства. Закон "Об информации". В этом законе указано, что сбор информации о деятельности органов власти, включая работников государственных учреждений, есть право граждан, если это не противоречит государственным интересам или законодательству.

В каких случаях видеосъемка может быть оправдана

Видеосъемка работников ТЦК может быть оправдана в следующих ситуациях:

Если вы считаете, что ваши права нарушаются (например, неправомерные действия или принуждение), вы можете фиксировать это на видео. Это может служить доказательством в суде или при рассмотрении жалобы.

В случаях, когда есть подозрения на злоупотребление служебным положением или нарушение закона, видеосъемка может являться инструментом общественного контроля.

Если работники ТЦК выполняют свои обязанности в публичном месте, таком как улица или административное здание, видеосъемка не противоречит закону, поскольку лицо, находящееся в общественном месте, не имеет абсолютного права на конфиденциальность.

Какие ограничения существуют для видеосъемки ТЦК

Не нарушайте конфиденциальность. Съемка не должна затрагивать личную жизнь работников, например, их персональные данные, не относящиеся к исполнению служебных обязанностей.

Не мешайте исполнению обязанностей. Ваша съемка не должна мешать работникам ТЦК выполнять их задачи. В противном случае это может быть квалифицировано как препятствие работе государственных служащих, что карается законом.

На видео не попадают военные объекты. Также запрещено снимать колонны перемещения техники, отгрузки оружия и т.д.

Соблюдайте этику. Даже если съемка правомерна, помните об нравственных нормах. Грубое или провокационное поведение может только усугубить ситуацию.

Что делать с видеодоказательством неправомерных действий ТЦК

Если вы зафиксировали действия, которые, по вашему мнению, неправомерны:

Подайте жалобу. Вы можете обратиться в соответствующие органы, например, в Министерство обороны или в суд с соответствующими доказательствами.

Привлеките медиа. В случае резонансной ситуации вы можете передать запись журналистам, но прежде убедитесь, что это не нарушает законов о защите персональных данных.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, какие документы должны носить с собой все граждане , выходя на улицу, чтобы дать их на проверку работникам ТЦК и СП или полиции по запросу.

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