ТЦК не принимает документы на отсрочку — что делать

Прием документов в ТЦК. Фото: ЖОТЦК

Территориальный центр комплектования не имеет права отказывать в отсрочке человеку с инвалидностью, даже если он не состоит на воинском учете и не прошел военно-врачебную комиссию. Впрочем, гражданина с инвалидностью не могут мобилизовать даже без отсутствия оформленной отсрочки.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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К юристам обратился гражданин с инвалидностью, который сообщил, что в территориальном центре комплектования у него не приняли заявление на отсрочку, потому что он не состоит на учете и не прошел ВВК.

Юрист Владислав Дерий заверил, что такой шаг со стороны ТЦК является незаконным.

"Вас должны были взять на воинский учет, даже без прохождения ВВК, ведь, согласно п. 8-1 постановления КМУ №932, лица, в отношении которых путем электронного информационного взаимодействия получена информация об имеющейся инвалидности, не подлежат направлению на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра", — подчеркнул юрист.

Не мобилизуют даже без отсрочки

Дерий отметил, что в такой ситуации гражданину не особо нужна даже отсрочка от ТЦК.

"В целом с документом об инвалидности — Вам нечего волноваться. Мобилизовать Вас не смогут даже без оформленной отсрочки", — подчеркнул юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, что делать военнообязанным гражданам в ответ на незаконные действия территориального центра комплектования.

Добавим, мы сообщали о том, можно ли снимать на видео неправомерные действия работников ТЦК.