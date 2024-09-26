Мобілізація в Україні - незаконні дії ТЦК та що робити військовозобов'язаним

Співробітники ТЦК примусово вантажать військовозобов’язаного громадянина в автомобіль. Фото: expert.in.ua

Військовозобов’язані громадяни, проти яких співробітники ТЦК здійснюють неправомірні дії, мають право фіксувати ці дії, зокрема, на відео. Крім того, громадянин може записувати розмову на телефон та перевіряти документи представників ТЦК.

Про це написала юристка Аліна Охтень.

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Громадяни мають право фіксувати неправомірні, на їхню думку, дії співробітників ТЦК під час процесу оповіщення.

Аліна Охтень підкреслила, що такі кроки дозволять покарати винних.

Як попередити неправомірні дії групи оповіщення ТЦК

Юристка додала, що варто не фіксувати, а попереджувати неправомірні дії співробітників ТЦК.

Для цього, пояснила Охтень, громадянин має зробити наступні кроки:

попросити групу оповіщення фіксувати момент перевірки документів на відео;

якщо відмовляють, включити на запис розмови свій телефон і попросити перевіряючих представитись та показати службові посвідчення;

і тільки після перевірки повноважень перевіряючих показувати свої документи.

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