Співробіники ТЦК відбираються водійські права — чи мають вони на це право

Перевірка документів на блокпосту. Ілюстративне фото: Цензор.НЕТ

Співробітники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки мають цілу низку важелів для впливу на тих військовозобов'язаних, які ухиляються від військової служби. Але чи мають вони право відбирати в ухилянтів водійські посвідчення.

Відповідь на це питання дає адвокат Дмитро Франчук у суботу, 21 вересня.

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Чи можуть співробітники ТЦК відбирати права

В Україні трапляються випадки, коли співробітники ТЦК вилучають у водіїв їхні права на блокпостах.

Франчук пояснив, що нещодавно ухвалений закон про мобілізацію дійсно дозволяє обмежувати право на керування автомобілем для осіб, які ухиляються від явки до ТЦК. При цьому юрист підкреслює, що самі працівники ТЦК не мають права вилучати документи, окрім військових.

Водії можуть втратити лише військовий квиток або інші документи, пов’язані з військовою службою. Паспорт, водійське посвідчення, свідоцтво про реєстрацію автомобіля та банківські картки залишаються недоторканими.

Адвокат рекомендує громадянам фіксувати підозрілі дії співробітників ТЦК на камеру або диктофон, вимагати пояснень та документів, на основі яких вони діють.

Якщо ж військові поводяться грубо, слід звернутися до поліції і вимагати реєстрації звернення. У разі відмови можна подати скаргу до прокуратури або суду.

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