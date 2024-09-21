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Адвокат объяснил, как поступить, если сотрудники ТЦК отбирают водительские права

21 сентября 2024 15:49
Василий Горенко - Редактор
Сотрудники ТЦК отбираются водительские права — имеют ли они на это право
Проверка документов на блокпосту. Иллюстративное фото: Цензор.НЕТ
Василий Горенко - Редактор

Сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки имеют ряд рычагов для влияния на тех военнообязанных, которые уклоняются от военной службы. Но имеют ли они право отбирать у уклонистов водительские удостоверения.

Ответ на этот вопрос дает адвокат Дмитрий Франчук в субботу, 21 сентября.

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Могут ли сотрудники ТЦК отбирать права

В Украине есть случаи, когда сотрудники ТЦК изымают у водителей их права на блокпостах.

Франчук пояснил, что недавно принятый закон о мобилизации действительно позволяет ограничивать право на управление автомобилем для лиц, уклоняющихся от явки в ТЦК. При этом юрист подчеркивает, что сами работники ТЦК не имеют права изымать документы, кроме военных.

Водители могут лишиться только военного билета или других документов, связанных с военной службой. Паспорт, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации автомобиля и банковские карты остаются неприкосновенными.

Адвокат рекомендует гражданам фиксировать подозрительные действия сотрудников ТЦК на камеру или диктофон, требовать пояснений и документов, на основе которых они действуют.

Если же военные ведут себя грубо, следует обратиться в полицию и потребовать регистрации обращения. В случае отказа можно подать жалобу в прокуратуру или суд.

Ранее адвокат Екатерина Анищенко объяснила, могут ли органы местного самоуправления вручать повестки.

Также адвокат Тамила Алексик рассказала, что первые повестки от "Укрпочты" получат военнообязанные, которые обновили свои данные до 16 июля.

Украина водительское удостоверение мобилизация ТЦК и СП уклонисты

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