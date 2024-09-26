Мобилизация в Украине – незаконные действия ТЦК и что делать военнообязанным

Сотрудники ТЦК принудительно грузят военнообязанного гражданина в автомобиль. Фото: expert.in.ua

Военнообязанные граждане, против которых сотрудники ТЦК совершают неправомерные действия, имеют право фиксировать эти действия, в частности, на видео. Кроме того, гражданин может записывать разговор по телефону и проверять документы представителей ТЦК.

Об этом написала юрист Алина Ахтень.

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Граждане имеют право фиксировать неправомерные, по их мнению, действия сотрудников ТЦК в процессе оповещения.

Алина Ахтень подчеркнула, что такие шаги позволят наказать виновных.

Как предупредить неправомерные действия группы оповещения ТЦК

Юрист добавила, что следует не фиксировать, а предупреждать неправомерные действия сотрудников ТЦК.

Для этого, пояснила Ахтень, гражданин должен предпринять следующие шаги:

попросить группу оповещения фиксировать момент проверки документов на видео;

если отказывают, включить на запись разговора телефон и попросить проверяющих представиться и показать служебные удостоверения;

и только после проверки полномочий проверяющих показывать свои документы.

Напомним, мы раньше писали о том, что делать, если ТЦК забрали водительские права.

Также мы объясняли разницу между работниками и военнослужащими ТЦК.