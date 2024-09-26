Мобилизация в Украине – незаконные действия ТЦК и что делать военнообязанным

Неправомерные действия ТЦК — что делать военнообязанному в этой ситуации
Военнообязанные граждане, против которых сотрудники ТЦК совершают неправомерные действия, имеют право фиксировать эти действия, в частности, на видео. Кроме того, гражданин может записывать разговор по телефону и проверять документы представителей ТЦК.
Об этом написала юрист Алина Ахтень.
Фиксация нарушений ТЦК необходима
Граждане имеют право фиксировать неправомерные, по их мнению, действия сотрудников ТЦК в процессе оповещения.
Алина Ахтень подчеркнула, что такие шаги позволят наказать виновных.
Как предупредить неправомерные действия группы оповещения ТЦК
Юрист добавила, что следует не фиксировать, а предупреждать неправомерные действия сотрудников ТЦК.
Для этого, пояснила Ахтень, гражданин должен предпринять следующие шаги:
- попросить группу оповещения фиксировать момент проверки документов на видео;
- если отказывают, включить на запись разговора телефон и попросить проверяющих представиться и показать служебные удостоверения;
- и только после проверки полномочий проверяющих показывать свои документы.
Напомним, мы раньше писали о том, что делать, если ТЦК забрали водительские права.
Также мы объясняли разницу между работниками и военнослужащими ТЦК.
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