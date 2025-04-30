Дані в Резерв+ неточні - що робити, чи треба йти до ТЦК

Державний застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Якщо у мобільному застосунку "Резерв+" вказані неточні чи неповні дані, це може бути як проблема самого застосунку, так і неякісна робота територіального центру комплектування із внесення даних до реєстру "Оберіг". У будь-якому випадку військовозобов’язаний громадянин має подати запит до ТЦК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Неповні дані у "Резерв+"

До юристів звернувся громадянин, який поскаржився на те, що у застосунку "Резерв+" вказуються неточні чи взагалі неповні дані.

"Даних немає, оскільки останні не були внесені ТЦК до Єдиного державного реєстру", — пояснив причину такої проблеми адвокат Юрій Айвазян.

У такій ситуації громадянин може подати запит до територіального центру комплектування, з проханням виправити неточні і доповнити неповні дані у його профілі.

Неточні результати ВЛК

У випадку із відсутністю даних про проходження ВЛК, проблема може бути іншою.

"Щодо ВЛК, то можливо, це проблема застосунку, так як на основній сторінці, як Ви зазначаєте, все вірно", — припустив юрист.

Айвазян порадив спочатку спробувати звернутись до підтримки "Резерв+", якщо нічого не вийде, тоді вже писати запит до ТЦК.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які можуть виникнути проблеми через неповні дані у застосунку "Резерв+".

Додамо, ми повідомляли про те, що робити, якщо неточні дані не виправляються через мобільний застосунок "Резерв+".