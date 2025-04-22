Конфискация валюты на границе — кто может остаться без наличных в 2025 году

Женщина считает доллары. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинцы, которые перевозят наличные доллары или евро через государственную границу, рискуют потерять деньги, если не соблюдают таможенные правила. За нарушение предусмотрены штрафы, а иностранную валюту могут конфисковать.

О том, почему украинцы могут потерять валюту при пересечении границы, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Согласно информации от Государственной таможенной службы, вывозить валюту из Украины разрешено, но только при определенных условиях. Если сумма не превышает 10 тысяч евро (в пересчете по официальному курсу на день поездки) — декларацию подавать не нужно. Если же количество валюты превышает установленные нормы, необходимо не только подать декларацию, но и объяснить происхождение денег.

Резиденты Украины, которые вывозят или пересылают валютные ценности, нужно предоставить дополнительные документы. Имеется в виду:

подтверждение снятия наличных с банковского счета;

справка о приобретении банковских металлов (при наличии);

чек или квитанция об обмене валют — только на сумму, превышающую 10 000 евро в эквиваленте.

Стоит помнить, что документы о снятии наличных средств действительны в течение 90 дней с момента их выдачи. В то же время для нерезидентов действуют другие правила, им достаточно правильно заполнить таможенную декларацию.

Какие последствия для нарушителей в 2025 году

Несоблюдение требований декларирования влечет за собой финансовые санкции. С 2022 года в Украине действует обновленный закон, который внес изменения в Таможенный кодекс относительно ответственности граждан за нарушение правил пересечения границы.

За недекларирование иностранной валюты предусмотрен штраф — 20% от суммы, которая превышает разрешенный порог. Если же лицо сознательно не сообщило о наличии средств или попыталось перевезти валюту вне контроля таможни, штраф возрастает до 100% суммы. Кроме того, деньги конфискуются в полном объеме.

При этом даже уплата штрафа не гарантирует, что валюту разрешат вывезти — без необходимых документов она остается задержанной на таможне.

Ранее мы писали, что украинцы могут выгоднее продать доллары или евро, чем в банках или обменниках. Для этого нужно разместить объявление в интернете и дождаться коллекционеров, которые ищут редкие купюры — например, с необычными серийными номерами.

Также мы рассказывали, что при обмене валюты в Украине возникают трудности: банки часто отказываются принимать старые доллары и евро из-за опасений относительно их подлинности. Особое внимание учреждения обращают на год выпуска банкнот.