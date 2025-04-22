Конфіскація валюти на кордоні — хто може залишитись без готівки у 2025 році

Жінка рахує долари. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українці, які перевозять готівкові долари чи євро через державний кордон, ризикують втратити гроші, якщо не дотримаються митних правил. За порушення передбачені штрафи, а іноземну валюту можуть конфіскувати.

Про те, чому українці можуть втратити валюту при перетині кордону, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Згідно з інформацією від Державної митної служби, вивозити валюту з України дозволено, але тільки за певних умов. Якщо сума не перевищує 10 тисяч євро (у перерахунку за офіційним курсом на день поїздки), декларацію подавати не потрібно. Якщо ж кількість валюти перевищує встановлені норми, необхідно не лише подати декларацію, а й пояснити походження грошей.

Резиденти України, які вивозять або пересилають валютні цінності, повинні надати додаткові документи. Мається на увазі:

підтвердження зняття готівки з банківського рахунку;

довідка про придбання банківських металів (за наявності);

чек чи квитанція про обмін валют — лише на суму, що перевищує 10 000 євро в еквіваленті.

Варто пам’ятати, що документи про зняття готівкових коштів дійсні протягом 90 днів з моменту їх видачі. Водночас для нерезидентів діють інші правила, їм достатньо правильно заповнити митну декларацію.

Які наслідки для порушників у 2025 році

Недотримання вимог декларування тягне за собою фінансові санкції. З 2022 року в Україні діє оновлений закон, який вніс зміни до Митного кодексу щодо відповідальності громадян за порушення правил перетину кордону.

За недекларування іноземної валюти передбачено штраф — 20% від суми, яка перевищує дозволений поріг. Якщо ж особа свідомо не повідомила про наявність коштів або спробувала перевезти валюту поза контролем митниці, штраф зростає до 100% суми. Крім того, гроші конфіскуються у повному обсязі.

При цьому навіть сплата штрафу не гарантує, що валюту дозволять вивезти — без необхідних документів вона залишається затриманою на митниці.

Раніше ми писали, що українці можуть вигідніше продати долари чи євро, ніж у банках або обмінниках. Для цього потрібно розмістити оголошення в інтернеті та дочекатися колекціонерів, які шукають рідкісні купюри — наприклад, із незвичайними серійними номерами.

Також ми розповідали, що під час обміну валюти в Україні виникають труднощі: банки часто відмовляються приймати старі долари і євро через побоювання щодо їх автентичності. Особливу увагу установи звертають на рік випуску банкнот.