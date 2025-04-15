Конфіскація, штрафи і в’язниця — через які долари українці можуть сильно постраждати

Долари в руках. Фото: Unsplash

Інколи зберігання чи використання валюти, зокрема доларів і євро, може супроводжуватися серйозним покаранням. Готівку вилучають без відшкодування, а власника штрафують на великі суми або навіть ув’язнюють. Важливо слідкувати за дотриманням законодавства, аби уникнути максимальної відповідальності.

Сайт Новини.LIVE розповідає, за які долари українцям загрожують штрафи і позбавлення волі.

Реклама

Читайте також:

Конфіскація валюти і штраф

Перетинаючи державний кордон України, необхідно подбати про декларування готівки. Правила вимагають документально оформити суму, еквівалентну 10 00 євро чи більше. Тобто перевезення іноземної валюти має супроводжуватися підтвердженням джерел її отримання.

"Перерахунок сум готівкової валюти і вартості банківських металів у євро здійснюється за офіційним курсом гривні до євро, установленим Національним банком України, або за крос-курсом, установленим на день перетину митного кордону", — зауважили на сайті Державної митної служби.

За недотримання вимог українцям загрожує серйозне покарання. Передбачаються такі санкції:

штраф у розмірі 20% від суми перевищення (понад 10 000 євро в еквіваленті);

штраф 100% за умисне ухиляння від декларування;

конфіскація готівки.

Це визначено законом "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо адміністративної відповідальності громадян за порушення митних правил".

В’язниця через долари

Позбавлення волі загрожує громадянам, які виготовляють, зберігають, купують, перевозять, пересилають або продають фальшиві банкноти. Україна криміналізує підробку грошових знаків: за вказані дії, вчинені свідомо, передбачено ув’язнення терміном від 3 до 7 років.

"Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи у великому розмірі, караються позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна", — йдеться у статті 199 Кримінального кодексу.

Якщо закон порушила організована група чи у разі особливо великого розміру суми, то строк ув’язнення збільшиться до 8-12 років. Під великим розміром розуміють 3 400 грн і більше (200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), під особливо великим — понад 6 800 грн.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українцям варто уникати доларів давніх років випуску. Обмінники часто відмовляють клієнтам у купівлі валюти старого зразка чи навіть встановлюють додаткову комісію. Краще уникати ризиків і використовувати долари нового зразка.

Також ми писали, що деякі купюри доларів і євро українцям заборонено обмінювати. Якщо банкноти мають значні пошкодження чи ознаки сильного зношення, їх не куплять у фінансових установах. Ці правила встановлені Національним банком.