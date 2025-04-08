Обмін валюти у квітні — від яких доларів і євро варто відмовитися у 2025

Долари та євро в руках. Фото: Unsplash

Власники іноземної валюти можуть не здогадуватися, що деякі купюри доларів і євро краще не зберігати. Від них варто відмовитися і таке рішення призведе до позитивного результату. Тож не завадить пошукати певні банкноти в гаманці.

Сайт Новини.LIVE розповідає, яких купюр доларів і євро бажано позбутися у 2025 році.

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Які долари не треба зберігати

Існує кілька причин, чому валюті не місце серед заощаджень. Перша пов'язана з проблемою обміну. Деякі фінансові установи можуть відмовити клієнтам у купівлі доларів давніх років емісії, зокрема 1996-го, 2003-го та 2006-го років випуску.

Нерідко траплялися випадки встановлення подвійних курсів чи додаткової комісії за обмін, що призводило до грошових втрат. Тому бажано якомога швидше продати старі доларові банкноти, аби в майбутньому не довелося переплатити в обміннику.

Друга причина, навпаки, стосується потенційного збагачення. За деякими купюрами полюють колекціонери, вони готові заплатити чималі гроші за рідкісну готівку. Підтвердженням цього є велика кількість оголошень на спеціалізованому порталі OLX.

Дорого коштують долари із красивим серійним номером, наприклад, однаковими цифрами чи систематичним повторенням. Також вдасться вигідно продати валюту з зірочкою біля номера. Цей символ означає заміну банкноти внаслідок друкарської помилки.

100 доларів із зірочкою на OLX. Фото: скриншот

Обидві особливості жодним чином не впливають на номінальну вартість грошей, але колекціонерам вони потрібні. Отже краще позбутися такої валюти, знайшовши покупця і заробивши додатковий капітал.

Які євро не треба зберігати

З європейськими грошима схожа історія. Українці можуть вдало продати купюри з рідкісною комбінацією цифр у серійному номері. Проте існує друга причина позбутися деяких банкнот.

Йдеться про номінал 500 євро. Його вже багато років не друкують, в обігу також не знайти. Готівка залишилася тільки в заощадженнях людей.

Від номіналу відмовилися, оскільки 500 євро дуже часто підробляли для використання у шахрайських фінансових операціях. Є велика ймовірність купити фальшиві гроші під час обміну валюти на чорному ринку.

Тому українцям слід утриматися від розрахунку такими купюрами за кордоном, а найкращим рішенням буде здати їх у банківську установу для обміну на інші номінали.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, не всі обмінники готові прийняти 100 доларів 2003 року випуску. Установи можуть запровадити комісію, проте такі дії вважаються незаконними. НБУ слідкує за учасниками ринку і штрафує злісних порушників.

Також ми писали, що буде з курсом долара і євро у квітні. Через нові мита Дональда Трампа офіційний курс євро пішов угору, а долар трохи подешевшав. Експерти прогнозують схожу тенденцію протягом усього місяця.