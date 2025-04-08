Обмен валюты в апреле — от каких долларов и евро стоит отказаться в 2025

Доллары и евро в руках. Фото: Unsplash

Владельцы иностранной валюты могут не догадываться, что некоторые купюры долларов и евро лучше не хранить. От них стоит отказаться и такое решение приведет к положительному результату. Поэтому не помешает поискать определенные банкноты в кошельке.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, от каких купюр долларов и евро желательно избавиться в 2025 году.

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Какие доллары не надо хранить

Существует несколько причин, почему валюте не место среди сбережений. Первая связана с проблемой обмена. Некоторые финансовые учреждения могут отказать клиентам в покупке долларов давних лет эмиссии, в частности 1996-го, 2003-го и 2006-го годов выпуска.

Нередки случаи установления двойных курсов или дополнительной комиссии за обмен, что приводило к денежным потерям. Поэтому желательно как можно скорее продать старые долларовые банкноты, дабы в будущем не пришлось переплатить в обменнике.

Вторая причина, наоборот, касается потенциального обогащения. За некоторыми купюрами охотятся коллекционеры, они готовы заплатить немалые деньги за редкую наличность. Подтверждением этого является большое количество объявлений на специализированном портале OLX.

Дорого стоят доллары с красивым серийным номером, например, одинаковыми цифрами или систематическим повторением. Также удастся выгодно продать валюту со звездочкой возле номера. Этот символ означает замену банкноты вследствие опечатки.

100 долларов со звездочкой на OLX. Фото: скриншот

Обе особенности никак не влияют на номинальную стоимость денег, но коллекционерам они нужны. Так что лучше избавиться от такой валюты, найдя покупателя и заработав дополнительный капитал.

Какие евро не надо хранить

С европейскими деньгами похожая история. Украинцы могут удачно продать купюры с редкой комбинацией цифр в серийном номере. Однако существует вторая причина избавиться от некоторых банкнот.

Речь идет о номинале 500 евро. Его уже много лет не печатают, в обращении также не найти. Наличность осталась только в сбережениях людей.

От номинала отказались, поскольку 500 евро очень часто подделывали для использования в мошеннических финансовых операциях. Есть большая вероятность купить фальшивые деньги при обмене валюты на черном рынке.

Поэтому украинцам следует воздержаться от расчета такими купюрами за рубежом, а лучшим решением будет сдать их в банковское учреждение для обмена на другие номиналы.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, не все обменники готовы принять 100 долларов 2003 года выпуска. Учреждения могут ввести комиссию, однако такие действия считаются незаконными. НБУ следит за участниками рынка и штрафует злостных нарушителей.

Также мы писали, что будет с курсом доллара и евро в апреле. Из-за новых пошлин Дональда Трампа официальный курс евро пошел вверх, а доллар немного подешевел. Эксперты прогнозируют похожую тенденцию в течение всего месяца.