Рік випуску доларів — чому це важливо і яких купюр треба уникати українцям у 2025 році

Долари в руках. Фото: Pexels

Обмін валюти в Україні інколи супроводжується проблемами. Фінансові установи неохоче приймають деякі купюри доларів і євро, оскільки не ризикують мати справу з іноземною готівкою старого зразка. Саме рік випуску найбільше хвилює учасників ринку, які займаються здійсненням операцій купівлі-продажу валюти.

Сайт Новини.LIVE розповідає, доларів якого року потрібно уникати українцям.

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Долари старого зразка

Новими вважаються купюри, випущені після 2006 року, хоча це стосується не всіх номіналів. Масштабне оновлення дизайну та елементів захисту почалося у 2003 році з банкнот 20 доларів, потім дійшла черга до 50 доларів (2004 рік), після них взялися за купюри 10 доларів (2006 рік). Номінал 100 доларів, один із найпоширеніших, змінили тільки у 2013 році.

Серії 1928-1995 років і 1996-2006 років вважають проблемними в Україні, оскільки американська валюта старого зразка залишилася без важливих деталей, які максимізують захист від підроблення. Нова готівка отримала:

тривимірні лінії;

водяні знаки;

мікротекст;

рельєфний друк.

Долари нового зразка. Фото: НБУ/Flickr

Плюс почали використовувати сучасні технології виготовлення, що збільшило прірву між серіями. Обмінні пункти, не бажаючи ризикувати, відмовляють клієнтам у купівлі доларів давніх років емісії, попри наявність посиленого регуляторного контролю.

"Уповноваженим установам заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом. Це стосується і здійснення операцій з банкнотами всіх номіналів доларів США, що випускалися Федеральною резервною системою з 1914 року", — зазначили в НБУ.

В народі старі купюри називають "білими", нові — "синіми". Це пов’язано з появою вертикальної смуги відповідного кольору по центру готівки. Існують інші видимі ознаки, які відрізняють американську валюту за роком друку. Наприклад, цифри номіналу на лицьовій стороні нанесені фарбою із оптичним ефектом, і якщо змінити кут нахилу, то колір змінюється із зеленого на чорний.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українцям можуть траплятися фальшиві долари і євро. За них не передбачена компенсація, таку валюту просто вилучають і передають в поліцію для розслідування. Тож громадянам варто позбутися підроблених банкнот, оскільки їх використання тягне за собою кримінальну відповідальність.

Також ми писали, що долари старого зразка неохоче приймають в обмінниках. Фінансові установи можуть вимагати від клієнтів додаткову комісію, хоча це протизаконно. Нові та старі купюри сильно відрізняються дизайном та елементами захисту.