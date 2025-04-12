Рік випуску доларів — чому це важливо і яких купюр треба уникати українцям у 2025 році

Дискримінація валюти — доларів якого року слід уникати українцям
Обмін валюти в Україні інколи супроводжується проблемами. Фінансові установи неохоче приймають деякі купюри доларів і євро, оскільки не ризикують мати справу з іноземною готівкою старого зразка. Саме рік випуску найбільше хвилює учасників ринку, які займаються здійсненням операцій купівлі-продажу валюти.
Сайт Новини.LIVE розповідає, доларів якого року потрібно уникати українцям.
Долари старого зразка
Новими вважаються купюри, випущені після 2006 року, хоча це стосується не всіх номіналів. Масштабне оновлення дизайну та елементів захисту почалося у 2003 році з банкнот 20 доларів, потім дійшла черга до 50 доларів (2004 рік), після них взялися за купюри 10 доларів (2006 рік). Номінал 100 доларів, один із найпоширеніших, змінили тільки у 2013 році.
Серії 1928-1995 років і 1996-2006 років вважають проблемними в Україні, оскільки американська валюта старого зразка залишилася без важливих деталей, які максимізують захист від підроблення. Нова готівка отримала:
- тривимірні лінії;
- водяні знаки;
- мікротекст;
- рельєфний друк.
Плюс почали використовувати сучасні технології виготовлення, що збільшило прірву між серіями. Обмінні пункти, не бажаючи ризикувати, відмовляють клієнтам у купівлі доларів давніх років емісії, попри наявність посиленого регуляторного контролю.
"Уповноваженим установам заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом. Це стосується і здійснення операцій з банкнотами всіх номіналів доларів США, що випускалися Федеральною резервною системою з 1914 року", — зазначили в НБУ.
В народі старі купюри називають "білими", нові — "синіми". Це пов’язано з появою вертикальної смуги відповідного кольору по центру готівки. Існують інші видимі ознаки, які відрізняють американську валюту за роком друку. Наприклад, цифри номіналу на лицьовій стороні нанесені фарбою із оптичним ефектом, і якщо змінити кут нахилу, то колір змінюється із зеленого на чорний.
Що ще варто знати українцям
Нагадаємо, українцям можуть траплятися фальшиві долари і євро. За них не передбачена компенсація, таку валюту просто вилучають і передають в поліцію для розслідування. Тож громадянам варто позбутися підроблених банкнот, оскільки їх використання тягне за собою кримінальну відповідальність.
Також ми писали, що долари старого зразка неохоче приймають в обмінниках. Фінансові установи можуть вимагати від клієнтів додаткову комісію, хоча це протизаконно. Нові та старі купюри сильно відрізняються дизайном та елементами захисту.
Читайте Новини.LIVE!