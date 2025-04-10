Обмінники не ризикують — з якими доларами не хочуть мати справу

Купюра 100 доларів. Фото: НБУ/Flickr

Українці регулярно скаржаться на складнощі з обміном іноземної валюти, зокрема доларів різних номіналів. Фінансові установи можуть хитрувати, встановлюючи подвійні курси чи додаткову комісію. Вони уникають мати справу з купюрами певних років випуску, що призводить до проблем.

Сайт Новини.LIVE розповідає, від яких доларів обмінники відмовляються і що не так з іноземною валютою.

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Складність обміну старих доларів

Небажання учасників валютного ринку приймати певні американські купюри пов’язане з роком емісії. В народі банкноти поділяють навіть за дизайном, називаючи старі випуски "білими" доларами, а нові — "синіми" (мають сучасний елемент захисту від підробки у вигляді синьої вертикальної смуги по центру).

Проблемними вважаються серії 1928-1995 років і 1996-2006 років. Вони не можуть похвалитися оновленим дизайном, тривимірними лініями, водяними знаками, мікротекстом, новітніми технологіями друку тощо. Обмінним пунктам складніше визначити справжність готівки старого зразка, тож вони обирають підстрахуватися від ризику.

Долари старого зразка. Фото: скриншот/ЕП

Чим відрізняються нові та старі долари

Важливо уточнити, що не всі номінали, випущені до 2006 року, вважаються старими. Купюри 20 доларів оновили у 2003 році, 50 доларів — у 2004 році, 10 доларів — у 2006 році. А 100 доларів дочекалися своєї черги лише у 2013 році.

Відрізнити "білі" та "сині" банкноти дуже легко неозброєним оком. Характерні ознаки доларів нового зразка включають:

цифри номіналу на лицьовій стороні нанесені фарбою із оптичним ефектом (колір змінюється із зеленого на чорний);

просвічування купюри відкриває захисну смужку;

фон портрета і білий будинок виконані тонкими лініями;

за допомогою лупи можна розгледіти елементи мікродруку;

на лицьовій стороні присутній рельєфний друк, який можна відчути на дотик.

Купюра 100 доларів нового зразка. Фото: НБУ/Flickr

І хоча Національний банк заборонив учасникам ринку виділяти іноземну валюту за дизайном чи роком випуску, деякі недобросовісні обмінники досі відмовляються приймати долари старого зразка. Це карається великим штрафом і потенційним відкликанням ліцензії на здійснення діяльності.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці не зможуть обміняти деякі доларові купюри. НБУ встановив ознаки сильного зношення і пошкодження, наявність яких перешкоджає продажу валюти. Банкноти можуть лише здати на інкасо для заміни за кордоном.

Також ми писали, що буде з курсом долара і євро у квітні 2025 року. Через підвищені мита Дональда Трампа євро подорожчало, а долар потроху втримує позиції. Експерти впевнені, що в короткостроковій перспективі курси валют почнуть підвищуватися.