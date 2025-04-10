Обменники не рискуют — с какими долларами не хотят иметь дело

Купюра 100 долларов. Фото: НБУ/Flickr

Украинцы регулярно жалуются на сложности с обменом иностранной валюты, в частности долларов разных номиналов. Финансовые учреждения могут хитрить, устанавливая двойные курсы или дополнительную комиссию. Они избегают иметь дело с купюрами определенных годов выпуска, что приводит к проблемам.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, от каких долларов обменники отказываются и что не так с иностранной валютой.

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Сложность обмена старых долларов

Нежелание участников валютного рынка принимать определенные американские купюры связано с годом эмиссии. В народе банкноты разделяют даже по дизайну, называя старые выпуски "белыми" долларами, а новые — "синими" (имеют современный элемент защиты от подделки в виде синей вертикальной полосы по центру).

Проблемными считаются серии 1928-1995 годов и 1996-2006 годов. Они не могут похвастаться обновленным дизайном, трехмерными линиями, водяными знаками, микротекстом, новейшими технологиями печати и т.д. Обменным пунктам сложнее определить подлинность наличных старого образца, поэтому они предпочитают подстраховаться от риска.

Доллары старого образца. Фото: скриншот/ЭП

Чем отличаются новые и старые доллары

Важно уточнить, что не все номиналы, выпущенные до 2006 года, считаются старыми. Купюры 20 долларов обновили в 2003 году, 50 долларов — в 2004 году, 10 долларов — в 2006 году. А 100 долларов дождались своей очереди только в 2013 году.

Отличить "белые" и "синие" банкноты очень легко невооруженным глазом. Характерные признаки долларов нового образца включают:

цифры номинала на лицевой стороне нанесены краской с оптическим эффектом (цвет меняется с зеленого на черный);

просвечивание купюры открывает защитную полоску;

фон портрета и белый дом выполнены тонкими линиями;

с помощью лупы можно разглядеть элементы микропечати;

на лицевой стороне присутствует рельефная печать, которую можно ощутить на ощупь.

Купюра 100 долларов нового образца. Фото: НБУ/Flickr

И хотя Национальный банк запретил участникам рынка выделять иностранную валюту по дизайну или году выпуска, некоторые недобросовестные обменники до сих пор отказываются принимать доллары старого образца. Это карается большим штрафом и потенциальным отзывом лицензии на осуществление деятельности.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы не смогут обменять некоторые долларовые купюры. НБУ установил признаки сильного износа и повреждения, наличие которых препятствует продаже валюты. Банкноты могут лишь сдать на инкассо для замены за границей.

Также мы писали, что будет с курсом доллара и евро в апреле 2025 года. Из-за повышенных пошлин Дональда Трампа евро подорожало, а доллар понемногу удерживает позиции. Эксперты уверены, что в краткосрочной перспективе курсы валют начнут повышаться.