Приречені долари — від яких купюр треба назавжди відмовитися у 2025 році

Долари в руці. Фото: Pexels

Власники іноземної валюти не завжди можуть обміняти свої долари і євро. Фінансові установи дотримуються вимог Національного банку в питанні купівлі-продажу купюр, а також слідують внутрішнім розпорядженням. Деяким українцям може не пощастити під час обслуговування.

Сайт Новини.LIVE розповідає, від яких купюр доларів варто відмовитися у 2025 році.

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Долари, яких треба позбутися

Обмінники нерідко відмовляють клієнтам у купівлі валюти, якщо їй виповнилося понад 20 років. Купюри 1996-2006 років випуску часто стають об’єктами маніпуляцій: фінустанови вимагають додаткову комісію чи купують за подвійним курсом. Але навіть старі банкноти є дійсними платіжними засобами і підлягають обміну.

З іншого боку, сильно пошкоджену валюту взагалі не приймають. Якщо готівка змінила свій початковий колір, розрізана на частини, гнила/забруднена/обпалена, має сліди контакту з хімічними речовинами тощо, її заборонено обмінювати. Але навіть такі банкноти не можна назвати приреченими, оскільки існує варіант здати їх на інкасо, заплативши комісію.

Натомість від фальшивих купюр дійсно варто відмовитися у 2025 році, оскільки вони нічого хорошого власникам не принесуть. Компенсація за них не передбачена, зате можна сісти у в’язницю на кілька років за використання підробки.

Як відрізнити несправжні долари

Першочергово треба позбутися фальшивої американської валюти, аби уникнути непередбачених проблем. Українці можуть неозброєним оком відрізнити підробку завдяки характерним ознакам. Оригінальні купюри мають:

червоні та сині волокна;

унікальний серійний номер у двох місцях;

хрусткий на дотик папір, що тонший за звичайний офісний;

рельєфний друк, який легко відчути пальцями;

тривимірний захист синього кольору з зображенням цифри 100 і дзвоників;

напис The United States of America, який можна прочитати за допомогою лупи.

Не вся фальшива готівка піддається простому розсекреченню. Технології аферистів досягли високого рівня, тому для максимально точного результату необхідно користуватися спеціальними приладами. Як альтернатива — можна віддати гроші на перевірку в банк.

Нагадаємо, в обмінниках і банках Україні не вийде продати деякі купюри американських доларів. НБУ встановив ознаки сильного зношення та пошкодження, наявність яких передбачає лише інкасо (заміну готівки в іноземному банку).

Також ми писали, як відрізняються долари нового і старого зразка. Українці стикаються з проблемами під час обміну валюти давніх років випуску, хоча фінансові установи не мають права відмовляти клієнтам в обслуговуванні.