Обреченные доллары — от каких купюр надо навсегда отказаться в 2025 году

Доллары в руке. Фото: Pexels

Владельцы иностранной валюты не всегда могут обменять свои доллары и евро. Финансовые учреждения придерживаются требований Национального банка в вопросе купли-продажи купюр, а также следуют внутренним распоряжениям. Некоторым украинцам может не повезти во время обслуживания.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, от каких купюр долларов стоит отказаться в 2025 году.

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Доллары, от которых надо избавиться

Обменники нередко отказывают клиентам в покупке валюты, если ей исполнилось более 20 лет. Купюры 1996-2006 годов выпуска часто становятся объектами манипуляций: финучреждения требуют дополнительную комиссию или покупают по двойному курсу. Но даже старые банкноты являются действительными платежными средствами и подлежат обмену.

С другой стороны, сильно поврежденную валюту вообще не принимают. Если наличность изменила свой первоначальный цвет, разрезана на части, гнилая/загрязненная/обожженная, имеет следы контакта с химическими веществами и т.д., ее запрещено обменивать. Но даже такие банкноты нельзя назвать обреченными, поскольку существует вариант сдать их на инкассо, заплатив комиссию.

Зато от фальшивых купюр действительно стоит отказаться в 2025 году, поскольку они ничего хорошего владельцам не принесут. Компенсация за них не предусмотрена, но можно сесть в тюрьму на несколько лет за использование подделки.

Как отличить ненастоящие доллары

Первоначально надо избавиться от фальшивой американской валюты, дабы избежать непредвиденных проблем. Украинцы могут невооруженным глазом отличить подделку благодаря характерным признакам. Оригинальные купюры имеют:

красные и синие волокна;

уникальный серийный номер в двух местах;

хрустящую на ощупь бумагу, которая тоньше обычной офисной;

рельефную печать, которую легко почувствовать пальцами;

трехмерную защиту синего цвета с изображением цифры 100 и колокольчиков;

надпись The United States of America, которую можно прочитать с помощью лупы.

Не вся фальшивая наличность поддается простому рассекречиванию. Технологии аферистов достигли высокого уровня, поэтому для максимально точного результата необходимо пользоваться специальными приборами. Как альтернатива — можно отдать деньги на проверку в банк.

Напомним, в обменниках и банках Украины не получится продать некоторые купюры американских долларов. НБУ установил признаки сильного износа и повреждения, наличие которых предусматривает лишь инкассо (замену наличных в иностранном банке).

Также мы писали, как отличаются доллары нового и старого образца. Украинцы сталкиваются с проблемами при обмене валюты давних годов выпуска, хотя финансовые учреждения не имеют права отказывать клиентам в обслуживании.