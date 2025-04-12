Год выпуска долларов — почему это важно и каких купюр надо избегать украинцам в 2025 году

Доллары в руках. Фото: Pexels

Обмен валюты в Украине иногда сопровождается проблемами. Финансовые учреждения неохотно принимают некоторые купюры долларов и евро, поскольку не рискуют иметь дело с иностранной наличностью старого образца. Именно год выпуска больше всего волнует участников рынка, которые занимаются осуществлением операций купли-продажи валюты.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, долларов какого года нужно избегать украинцам.

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Доллары старого образца

Новыми считаются купюры, выпущенные после 2006 года, хотя это касается не всех номиналов. Масштабное обновление дизайна и элементов защиты началось в 2003 году с банкнот 20 долларов, затем дошла очередь до 50 долларов (2004 год), после них взялись за купюры 10 долларов (2006 год). Номинал 100 долларов, один из самых распространенных, изменили только в 2013 году.

Серии 1928-1995 годов и 1996-2006 годов считаются проблемными в Украине, поскольку американская валюта старого образца осталась без важных деталей, которые максимизируют защиту от подделки. Новые наличные деньги получили:

трехмерные линии;

водяные знаки;

микротекст;

рельефную печать.

Доллары нового образца. Фото: НБУ/Flickr

Плюс начали использовать современные технологии изготовления, что увеличило пропасть между сериями. Обменные пункты, не желая рисковать, отказывают клиентам в покупке долларов давних годов эмиссии, несмотря на наличие усиленного регуляторного контроля.

"Уполномоченным учреждениям запрещено устанавливать ограничения по номиналу и году эмиссии банкнот иностранной валюты, которые являются законным платежным средством. Это касается и осуществления операций с банкнотами всех номиналов долларов США, которые выпускались Федеральной резервной системой с 1914 года", — отметили в НБУ.

В народе старые купюры называют "белыми", новые — "синими". Это связано с появлением вертикальной полосы соответствующего цвета по центру наличности. Существуют другие видимые признаки, которые отличают американскую валюту по году печати. Например, цифры номинала на лицевой стороне нанесены краской с оптическим эффектом, и если изменить угол наклона, то цвет меняется с зеленого на черный.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцам могут попадаться фальшивые доллары и евро. За них не предусмотрена компенсация, такую валюту просто изымают и передают в полицию для расследования. Поэтому гражданам стоит избавиться от поддельных банкнот, поскольку их использование влечет за собой уголовную ответственность.

Также мы писали, что доллары старого образца неохотно принимают в обменниках. Финансовые учреждения могут требовать от клиентов дополнительную комиссию, хотя это противозаконно. Новые и старые купюры сильно отличаются дизайном и элементами защиты.