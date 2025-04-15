Конфискация, штрафы и тюрьма — из-за каких долларов украинцы могут сильно пострадать

Доллары в руках. Фото: Unsplash

Иногда хранение или использование валюты, в частности долларов и евро, может сопровождаться серьезным наказанием. Наличные изымают без возмещения, а владельца штрафуют на крупные суммы или даже сажают в тюрьму. Важно следить за соблюдением законодательства, чтобы избежать максимальной ответственности.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, за какие доллары украинцам грозят штрафы и лишение свободы.

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Конфискация валюты и штраф

Пересекая государственную границу Украины, необходимо позаботиться о декларировании наличных денег. Правила требуют документально оформить сумму, эквивалентную 10 00 евро или более. То есть перевозка иностранной валюты должна сопровождаться подтверждением источников ее получения.

"Пересчет сумм наличной валюты и стоимости банковских металлов в евро осуществляется по официальному курсу гривны к евро, установленному Национальным банком Украины, или по кросс-курсу, установленному на день пересечения таможенной границы", — отметили на сайте Государственной таможенной службы.

За несоблюдение требований украинцам грозит серьезное наказание. Предусматриваются такие санкции:

штраф в размере 20% от суммы превышения (более 10 000 евро в эквиваленте);

штраф 100% за умышленное уклонение от декларирования;

конфискация наличных денег.

Это определено законом "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно административной ответственности граждан за нарушение таможенных правил".

Тюрьма из-за долларов

Лишение свободы грозит гражданам, которые изготавливают, хранят, покупают, перевозят, пересылают или продают фальшивые банкноты. Украина криминализирует подделку денежных знаков: за указанные действия, совершенные сознательно, предусмотрено заключение сроком от 3 до 7 лет.

"Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц или в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества", — говорится в статье 199 Уголовного кодекса.

Если закон нарушила организованная группа или в случае особо крупного размера суммы, то срок заключения увеличится до 8-12 лет. Под крупным размером понимают 3 400 грн и более (200 необлагаемых минимумов доходов граждан), под особо крупным — более 6 800 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцам стоит избегать долларов давних годов выпуска. Обменники часто отказывают клиентам в покупке валюты старого образца или даже устанавливают дополнительную комиссию. Лучше избегать рисков и использовать доллары нового образца.

Также мы писали, что некоторые купюры долларов и евро украинцам запрещено обменивать. Если банкноты имеют значительные повреждения или признаки сильного износа, их не купят в финансовых учреждениях. Эти правила установлены Национальным банком.