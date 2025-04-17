Вигідний курс доларів і євро — яку валюту можна продати дорожче в Україні

Долари і євро в руках. Фото: Unsplash

Українці можуть продати деякі купюри доларів і євро за вищим курсом, ніж пропонують банки/обмінники. Достатньо опублікувати інформацію про валюту в мережі Інтернет і чекати, поки з’являться затяті колекціонери. Вони "полюють" на рідкісні купюри, наприклад, із красивими серійними номерами та іншими унікальними ознаками.

Сайт Новини.LIVE розповідає, на яких доларах і євро українці зароблять додаткові гроші.

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Яку валюту можна дорого продати

На спеціалізованому порталі OLX регулярно з’являються оголошення про продаж доларів із зірочкою біля серійного номера. Такий символ друкують на валюті, яка замінила собою пошкоджену при друці банкноту. Маркування не впливає на номінальну вартість готівки, але для колекціонерів має велику цінність.

Користувач із Києва запропонував українцям 5 доларів із зірочкою за 550 грн, хоча в обміннику за купюру дадуть лише близько 210 грн (за актуальним курсом). 100 доларів продають в Одесі за 5 200 грн замість 4 150 грн (курс дійсний станом на 17 квітня).

А якщо купюра матиме одночасно красивий номер, то заробіток збільшиться в рази. Користувач OLX із Запоріжжя запропонував купити 100 доларів за 20 000 грн.

"Продам колекційну рідкісну купюру з зіркою в кінці номера замість літери, номер із трьома нулями попереду, що теж велика рідкість. Купюра в ідеальному стані, 2021 випуску", — написав він.

Купюра 100 доларів на OLX. Фото: скриншот

Рідкісний серійний номер також цінується колекціонерами, особливо якщо цифри в комбінації часто повторюються. У Дніпропетровській області власник банкноти 1 долар із зірочкою і номером 39339392 встановив ціну 1000 грн, хоча номінальна вартість американської валюти — всього 41 грн. Купюру 100 доларів із комбінацією 03444444 намагалися продати за 20 000 грн.

Купюра 100 доларів на OLX. Фото: скриншот

Тож українцям не завадить перевірити свої валютні заощадження. Не виключено, що вдасться відшукати долари або євро з рідкісними особливостями, як от маркуванням або красивим серійним номером. Заміть звичайного обміну таку готівку можна продати в кілька разів дорожче.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, використання фальшивої валюти тягне за собою кримінальну відповідальність. Українців можуть посадити у в’язницю на 3-12 років. Також громадянам загрожує штраф за недекларування доларів і євро під час перетину державного кордону.

Ми писали, що офіційний курс гривні до євро різко виріс після запровадження Дональдом Трампом митних тарифів на імпорт. Долар подешевшав в Україні, натомість євро встановило новий рекорд вартості у квітні 2025 року.