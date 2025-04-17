Выгодный курс долларов и евро — какую валюту можно продать дороже в Украине

Доллары и евро в руках. Фото: Unsplash

Украинцы могут продать некоторые купюры долларов и евро по более высокому курсу, чем предлагают банки/обменники. Достаточно опубликовать информацию о валюте в сети Интернет и ждать, пока появятся заядлые коллекционеры. Они "охотятся" на редкие купюры, например, с красивыми серийными номерами и другими уникальными признаками.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, на каких долларах и евро украинцы заработают дополнительные деньги.

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На специализированном портале OLX регулярно появляются объявления о продаже долларов со звездочкой возле серийного номера. Такой символ печатают на валюте, которая заменила собой поврежденную при печати банкноту. Маркировка не влияет на номинальную стоимость наличных, но для коллекционеров имеет большую ценность.

Пользователь из Киева предложил украинцам 5 долларов со звездочкой за 550 грн, хотя в обменнике за купюру дадут лишь около 210 грн (по актуальному курсу). 100 долларов продают в Одессе за 5 200 грн вместо 4 150 грн (курс действителен по состоянию на 17 апреля).

А если купюра будет иметь одновременно красивый номер, то заработок увеличится в разы. Пользователь OLX из Запорожья предложил купить 100 долларов за 20 000 грн.

"Продам коллекционную редкую купюру со звездой в конце номера вместо буквы, номер с тремя нулями впереди, что тоже большая редкость. Купюра в идеальном состоянии, 2021 года выпуска", — написал он.

Купюра 100 долларов на OLX. Фото: скриншот

Редкий серийный номер также ценится коллекционерами, особенно если цифры в комбинации часто повторяются. В Днепропетровской области владелец банкноты 1 доллар со звездочкой и номером 39339392 установил цену 1000 грн, хотя номинальная стоимость американской валюты — всего 41 грн. Купюру 100 долларов с комбинацией 03444444 пытались продать за 20 000 грн.

Купюра 100 долларов на OLX. Фото: скриншот

Поэтому украинцам не помешает проверить свои валютные сбережения. Не исключено, что удастся отыскать доллары или евро с редкими особенностями, вроде маркировки или красивого серийного номера. Вместо обычного обмена такую наличность можно продать в несколько раз дороже.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, использование фальшивой валюты влечет за собой уголовную ответственность. Украинцев могут посадить в тюрьму на 3-12 лет. Также гражданам грозит штраф за недекларирование долларов и евро при пересечении государственной границы.

Мы писали, что официальный курс гривны к евро резко вырос после введения Дональдом Трампом таможенных тарифов на импорт. Доллар подешевел в Украине, зато евро установило новый рекорд стоимости в апреле 2025 года.